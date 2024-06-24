تقرير: بايرن ميونخ مهتم بالتعاقد مع بيرناردو سيلفا

كشفت تقارير صحفية عن اهتمام إدارة نادي بايرن ميونخ الألماني بالتعاقد مع البرتغالي بيرناردو سيلفا، لاعب وسط فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وانطلقت فترة الانتقالات الصيفية يوم 14 يونيو الجاري، وتستمر حتى نهاية شهر أغسطس المقبل.

وذكرت صحيفة ديلي ستار الإنجليزية أن إدارة بايرن ميونخ الألماني مهتمة بالتعاقد مع بيرناردو سيلفا خلال الميركاتو الجاري.

ويلعب بيرناردو سيلفا ضمن صفوف مانشستر سيتي منذ انضمامه من فريق موناكو الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017.

وأفادت "ديلي ستار" بأن عقد اللاعب البرتغالي مع مانشستر سيتي يتضمن شرطًا جزائيًا قيمته 50 مليون جنيه إسترليني.

وأضافت الصحيفة أن بيرناردو سيلفا يشعر بالسعادة في إنجلترا، ولا يبدو أنه متعجل للرحيل عن الفريق.

ولعب بيرناردو سيلفا 51 مباراة بقميص مانشستر سيتي خلال الموسم المنقضي بكل المسابقات، وسجل 12 هدفًا وصنع 10 لزملائه في الفريق، ومنذ انضمامه لمانشستر سيتي، شارك في 355 مباراة في كل المسابقات وسجل 66 هدفًا وصنع مثلها لزملائه.

مسيرة بيرناردو سيلفا

وبدأ بيرناردو سيلفا مسيرته ضمن صفوف شباب فريق بنفيكا، وانتقل لفريق تحت 15 عامًا بالنادي في صيف 2007، ثم انتقل لفريق تحت 17 عامًا في صيف 2009، ثم فريق تحت 19 عامًا بيوليو 2011، قبل أن ينضم لفريق الرديف بعد عامين، وفي صيف 2014 انضم للفريق الأول بنادي بنفيكا، وفي نفس الفترة أعير لنادي موناكو الفرنسي ولعب له ستة أشهر قبل أن ينتقل نهائيًا للفريق في يناير 2015، ولعب عامين ونصف مع الفريق الفرنسي وبعدها انتقل لمانشستر سيتي.

ومثل بيرناردو سيلفا المنتخب البرتغالي في مرحلتي تحت 19 و21 عامًا، قبل أن يبدأ تمثيل المنتخب البرتغالي الأول في 31 مارس 2015، ومنذ ذلك الحين شارك في 91 مباراة وسجل 12 هدفًا وصنع 29 لزملائه.