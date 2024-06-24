الإثنين 24 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

شاب يهتك عرض طفل تحت تهديد السلاح فى السلام

متهم
متهم

شهدت منطقة السلام بمحافظة القاهرة جريمة بشعة، حيث أقدم شاب على هتك عرض طفل تحت تهديد السلاح دون أدنى رحمة، حيث انتزعت من قلبه كل مشاعر الإنسانية.

فقد استدرج المتهم المجنى عليه أثناء خروجه للهو مع أصدقائه، وطلب منه الحضور للعب معه على الهاتف المحمول مستغلًا وجوده بمفرده بالمنزل وقام بهتك عرضه، توسل إليه الطفل مرارًا وتكرارًا ليتركه لكن المتهم لم ينتبه لتوسلاته، حاول الطفل الاستغاثة لكن لم يسمعه أحد، وبالنهاية هدده المتهم بالسلاح الأبيض حتى لا يقر لأحد عما  بدر منه تجاهه. 

انتابت الطفل حالة من الصمت والخوف الرهيب جعلت والديه في حالة من القلق عليه، وبعد محاولات كثيرة منهما لطمأنته أقر لهما بقيام المتهم بهتك عرضه تحت تهديد السلاح الأبيض، وهدده بالقتل إذا أقر لأحد عما فعله. 

وأمرت جهات التحقيق بإحالة المتهم للمحاكمة الجنائية بعد حبسه على ذمة التحقيقات، وعرض المجنى عليه على الطب الشرعى.

 

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة السلام من سيدة تتهم جارها بهتك عرض نجلها، وبإجراء التحريات الأمنية تم ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة التحقيقات.

الطب الشرعي السلام هتك عرض قسم شرطة السلام

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