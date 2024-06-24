بنسبة إشغال 40%.. رفع الراية الخضراء شرقًا والصفراء غربًا بشواطئ الإسكندرية

شهدت شواطئ الإسكندرية، اليوم الإثنين، تباينا في ألوان الرايات، حيث رفعت شواطئ القطاع الشرقي الراية الخضراء للسباحة بأمان، بينما رفعت شواطئ القطاع الغربي والعجمي الراية الصفراء التي تعلن عن توخي الحذر خلال نزول مياه الشاطئ والالتزام بتعليمات فرق الإنقاذ.

وأوضحت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، في بيانٍ لها اليوم، أن شواطئ القطاع الشرقي حققت نسبة إشغال 40%، بينما حققت شواطئ القطاع الغربي نسبة إشغال 20%، وذلك في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وأكد الدكتور محمد عبدالرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، التزام رواد الشواطئ بتعليمات الإنقاذ والسباحة في المناطق الآمنة التي يحددها المنقذ على الشاطئ وذلك لسلامة الرواد، مشددًا على مستأجري الشواطئ عدم نزول البدالات إلى المياه دون ارتداء الرواد "لايف جاكيت"، وتواجد عمال الأبراج ورفع الرايات.

الحفاظ على نظافة الشاطئ

كما حث رئيس "مصايف الإسكندرية" الرواد والمصطافين على الحفاظ على نظافة الشاطئ، وعدم إلقاء المخلفات والقمامة على الرمال أو بمياه البحر حفاظًا على شواطئ الإسكندرية نظيفة.

وأكد "عبدالرازق" تكثيف حملات تنظيف الشواطئ ومياه البحر من المخلفات، خاصة البلاستيكية، وذلك بالتزامن مع استقبال الإسكندرية أعدادًا كبيرة من المصطافين والزائرين والإقبال الكبير على الشواطئ، لافتًا إلى أنه تم شن العديد من الحملات التفتيشية على نظافة الشواطئ وحماية البيئة، وإلزام مستأجري الشواطئ بنظافة مياهها.

وأوضح أنه خلال أيام عيد الأضحى المبارك استقبلت شواطئ الإسكندرية الزائرين والمصطافين، حيث نتج بعض السلوكيات الخاطئة بإلقاء المخلفات على رمال الشواطئ أو في مياه البحر، لافتًا إلى أنه يجب على كل مواطن الحفاظ على النظافة العامة وتوعية المحيطين به بأهمية الحفاظ على البيئة البحرية.