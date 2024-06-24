الإثنين 24 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ كفرالشيخ يعتمد تنسيق الثانوية العامة الدراسي 2024/ 2025.. بحد أدنى 254 درجة

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

اعتمد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، تنسيق القبول بالصف الأول الثانوى العام، للعام الدراسى 2024 / 2025، وذلك بحد أدنى 254 درجة لكافة مدارس الثانوى العام بالمحافظة كمرحلة أولى.

تنسيق الثانوية العامة 2024 كفر الشيخ

قال محافظ كفرالشيخ، إن درجات القبول بتنسيق الثانوى العام انتظام 254 درجة، والثانوى العام خاص 140 درجة، والثانوى العام منازل 140 درجة، والثانوى والعام خدمات يتم قبول الطلبات بما لا يتجاوز 25% من إجمالى عدد المقبولين بالصف الأول الثانوى بالإدارة مع ترتيب المتقدمين طبقًا للمجموع تنازليًا، وبناءً على القرار الوزارى رقم 357 لعام 2018.

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تنسيق القبول بالتعليم الفني 2024 كفر الشيخ 

كما اعتمد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، تنسيق القبول بالتعليم الفنى بالمحافظة للعام الدراسى 2024 / 2025، كمرحلة أولى طبقًـا لكل مدرسة، وذلك بناءً على أعداد المدارس الفنية والفصول والورش والمعامل المتاحة بالتعليم الفنى الصناعى والزراعى والتجارى والفندقى، وتعليم مزدوج.

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ومن جانبه أوضح " محمد عبد الله"، وكيل وزارة التعليم بكفرالشيخ، أنه سيتم فتح باب التقديم بالمرحلة الثانوية مباشرة، لافتا  أنه بعد الإنتهاء من تنسيق المرحلة الأولى سوف يتم حصر وتحديد الأماكن الشاغرة بجميع إدارات كفرالشيخ التعليمية.

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد اعتمد  نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني، للعام الدراسي 2023-2024، بنسبة نجاح 86.58%، بحضور عمرو البشبيشى، نائب المحافظ، ومحمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

وأوضح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن عدد الطلاب الذين تقدموا  لأداء امتحان الشهادة الإعدادية 61 ألفًا و320 طالبا وطالبه، تغيب منهم 311طالبًا، وطالبه، حضر منهم الامتحانات 61 ألفًا و7 طالبًا وطالبة، ونجح منهم 52 ألفًا و822طالبًا، بنسبة 86.58%

الثانوي العام التعليم الفنى تعليم كفر الشيخ تنسيق الثانوي العام محافظة كفر الشيخ

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