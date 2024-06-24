الإثنين 24 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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أستاذ الجهاز الهضمى: مصر أعلنت خلوها تمامًا من "فيروس سى" (فيديو)

فيروس سي
فيروس سي

قال الدكتور محمد المنيسي، أستاذ الجهاز الهضمي والكبد، إن مصر أعلنت أنها خالية تمامًا من فيروس سي وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية، من خلال مبادرة القضاء على فيروس سي لطلاب المدارس، إذ جرى فحص ما يزيد على 1.6 مليون طالب بالصف الأول الإعدادي مجانًا.

وأضاف المنيسي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن المبادرة حققت نسبة إنجاز 76.4% من المستهدف الخاص بها للعام الجاري، مشيرًا إلى أن مصر استخدمت خطة تنفيذية للقضاء على هذا الفيروس.

المبادرة حققت نسبة إنجاز 76.4% من المستهدف الخاص

وأشار إلى أن الكثير من الهيئات الحكومية وغير الحكومية في أماكن كثيرة من دول العالم والصحف العالمية، التي على رأسها مجلة فوربس ومجلات إسبانية وإيطالية، أشادت بالأداء المصري، إضافة إلى أنها طلبت التعلم من الأداء المصري للقضاء على فيروس سي، منوهًا بأنها شهادة عالمية غير مسبوقة. 

 

استاذ الجهاز الهضمي فيروس سي مبادرة الصف الأول الإعدادي 1 6 مليون

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