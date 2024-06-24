الإثنين 24 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منتصف التعاملات.. سعر الدولار اليوم الاثنين 24-6-2024 في البنوك

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 24 يونيو 2024.. تصدر محركات جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، حيث شهد استقرارًا خلال منتصف التعاملات اليوم، وفقًا لاخر تحديث للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم الاثنين 24 يونيو 2024في مصر 

سجل سعر الدولار اليوم الاثنين 24 يونيو 2024 استقرارًا في البنوك المصرية خلال منتصف التعاملات ليسجل نحو 48.07 جنيه للشراء، و48.21 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث لموقع البنك المركزي المصري.

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تحديث لحظي.. سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر بالجنيه المصري والدولار

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سعر الذهب اليوم الإثنين 24 يونيو 2024 فى مصر بالجنيه المصرى والدولار

سعر الدولار الاثنين في البنوك المصرية 

ونتيجة لما سبق ذكره نستعرض آخر تحديث لأسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم، فقد شهد متوسط سعره استقرارًا ليبلغ 47.63 للبيع و47.77 للشراء.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 

سعر صرف الدولار اليوم الاثنين شهد استقرارًا في البنك التجاري الدولي خلال منتصف التعاملات، مقابل الجنيه المصري ليصبح 47.10 جنيه للشراء و47.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي

شهد سعر صرف الدولار اليوم الاثنين الموافق 24 يونيو 2024 في البنك الأهلي استقرارًا مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات، ليبلغ نحو 47.66 جنيه للشراء، و47.76 جنيه للبيع.

وصل 48 جنيهًا.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين 24 يونيو 2024

سعر الدولار في بنك مصر

سجل الدولار اليوم الاثنين الموافق 24 يونيو 2024 استقرارًا في بنك مصر خلال منتصف التعاملات مقابل الجنيه المصري ليبلغ 47.66 جنيه للشراء، و47.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجل الدولار اليوم الاثنين الموافق 24 يونيو 2024 استقرارًا مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات، في بنك الإسكندرية استقرارًا ليبلغ نحو 47.33 جنيه للشراء و47.43 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الاثنين

وفقًا لأخر تحديث للبنك المركزي المصري، فإن سعر العملات اليوم الاحد الموافق 23 يونيو 2024 سجلت استقرارًا خلال منتصف التعاملات، وجاءت الأسعار كالتالي:

سجل سعر الدولار نحو 48.07 جنيه للشراء، و48.21 جنيه للبيع

سعر اليورو 51.41 جنيه للشراء، و51.58 جنيه للبيع.

سجل سعر الريال السعودي 12.69 جنيه للشراء، و12.73 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني 60.48 جنيه للشراء، و60.67 جنيه للبيع.

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