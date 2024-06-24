أبرزها لقاء كايل أندرسون بـ"القومي للترجمة".. أجندة الدستور الثقافية

لقاء المؤرخ الأمريكي كايل أندرسون بالمركز القومي للترجمة، إحدى الفعاليات الفنية والثقافية التي تقام اليوم الإثنين 24 يونيو 2024، والتي نرصدها لكم في أجندة الدستور الثقافية.

كايل أندرسون بضيافة القومي للترجمة

ففي السابعة مساء، يحل المؤرح الأمريكي كايل أندرسون بضيافة المركز القومي للترجمة، في لقاء لمناقشة وتوقيع كتابه الصادر عن المركز في نسخته العربية بعنوان “فرقة العمال المصرية”، وذلك بقاعة طه حسين بمقر المركز الكائن بساحة دار الأوبرا بأرض الجزيرة.

ويشارك في الندوة كلٍ من الدكتور عاصم الدسوقي، الدكتور شكري مجاهد، مترجم الكتاب محمد صلاح وتدير الندوة دكتورة كرمة سامي، مدير المركز.

وفي أجندة الدستور الثقافية، وفي نفس التوقيت ــ السابعة مساء ــ تحل الروائية رشا سمير في ضيافة أمسية جديدة من أمسيات مركز قنصلية الثقافي، بمقره الكائن بوسط القاهرة من ميدان طلعت حرب، لإطلاق ومناقشة روايتها الصادرة عن الدار اللبنانية تحت عنوان "المسحورة".

وفي السابعة أيضا، تحل الكاتبة الكبيرة عفاف طبالة، في أمسية جديدة من أمسيات ورشة الزيتون الأدبية، بمقرها الكائن في حزب التجمع فرع شرق القاهرة، 1 شارع محمد إبراهيم من الشهيد أحمد المنسي ــ سليم الأول سابقا ــ بجوار صيدلية جرجس وأسواق العثيم وبالقرب من قصر الطاهرة ومحطة مترو سراي القبة.

وذلك لمناقشة روايتها "دمعة علي الموت الأول"، ويناقشها كل من، الناقدة دكتورة فاطمة الصعيدي، الكاتب الروائي دكتور محمد إبراهيم طه، القاص أسامة ريان، ويدير الأمسية الكاتب مجدي نصار.

عروض طلبة معهد السينما بمركز الابداع الفني

وفي السابعة مساء اليوم أيضا في أجندة الدستور الثقافية، يعرض قطاع صندوق التنمية الثقافية، بالتعاون مع المعهد العالي للسينما بالقاهرة التابع لأكاديمية الفنون، بقاعة السينما بمركز الإبداع الفني بساحة الأوبرا، مجموعة من أفلام طلبة المعهد العالي للسينما التي حصدت العديد من الجوائز المحلية والدولية منها: “طرح النيل” إخراج نصرة الذهبي - تسجيلي، حائز على جائزة النيل الكبرى في مسابقة أفلام الطلبة من مهرجان الأقصر للسينما الافريقية

“قهوة فريال” روائي قصير إخراج مهند الكاشف، “فقه أمي”، روائي قصير، إخراج عمر عزالدين

“16 ملي” روائي قصير إخراج عبدالله جاد، “بحر”، رسوم متحركة إخراج بلال أبو سمرة، “الفراشات” رسوم متحركة إخراج سلمى عناني، “ليلة طويلة” رسوم متحركة إخراج أحمد عادل

العروض بحضور أساتذة المعهد العالي للسينما للنقاش حول أفكار الأفلام ومشاريع الطلبة بشكل عام والمشاريع المعروضة بشكل خاص، ويدير النقاش الناقد السينمائي د. وليد سيف الأستاذ بأكاديمية الفنون.

في ذات السياق وضمن أجندة الدستور الثقافية، تستقبل قاعة توفيق الحكيم، بمركز الحرية للإبداع الفني بالإسكندرية، في السابعة مساء، أمسية ثقافية بعنوان “محمد الصاوي.. رائد الرواية في الإسكندرية”، ويتحدث فيها الكاتب الروائي الكبير مصطفي نصر، عن ذكرياته مع الصاوي وأبرز أعماله الإبداعية، ويتناول دوره في السرد الروائي البارز في كتابة الرواية وغير ذلك. ويدير الأمسية الكاتب محمد عباس علي.