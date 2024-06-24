الإثنين 24 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ الغربية يتفقد الطرق والشوارع المقترح رصفها بالخطة الاستثمارية

صورة من الواقع
صورة من الواقع

تفقَّد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، صباح اليوم، الشوارع والطرق المقترح رصفها بحي أول وثان ومركز ومدينة المحلة، وذلك خلال الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد، ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة الطرق وتوسعتها، والارتقاء بمستوى البنية التحتية لقطاع الطرق، تنفيذًا لخطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وتيسيرًا لحركة المركبات والمواطنين خلال تنقلاتهم.

وتفقد المحافظ الشوارع الرئيسية والطرق المحورية المقترح رصفها، مؤكدًا أن اختيار الشوارع التي سيتم رصفها يكون طبقًا لأولويات محددة على رأسها (الكثافة السكانية، واحتياجات السكان، والربط بين طرق أساسية ومحورية).

تفقد الطرق الرئيسية

وأكد محافظ الغربية أن المحافظة مستمرة في دراسة وتفقد الطرق الرئيسية بالمدن وربطها ببعضها البعض، إلى جانب إنشاء طرق جديدة، من أجل خلق محاور مرورية جديدة تسهم في تحقيق السيولة المرورية داخل المدن.

ووجَّه المحافظ رؤساء حي أول وثان ومركز ومدينة المحلة بالانتهاء من إعداد المقايسات الهندسية للشوارع المستهدفة، لمراجعتها من الإدارة الهندسية بالمحافظة تمهيدًا للبدء في أعمال الرصف.

وخلال الجولة، وجَّه رحمي باستمرار زراعة أشجار مثمرة وأخرى للزينة في إطار المبادرة الرئاسية "١٠٠ مليون شجرة"، مؤكدًا أن المحافظة قامت بوضع خطة لتشجير المحاور والطرق الرئيسية والميادين الرئيسية والفرعية وعلى جانبي الطرق العامة، إلى جانب رفع كفاءة الجزر الوسطى على المحاور الرئيسية وزيادة المسطحات الخضراء وزراعة الأشجار المثمرة في جميع المراكز والمدن والأحياء، لتصبح متنفسًا طبيعيًا للمواطنين.

وأكد المحافظ حرص المحافظة على الاهتمام بتشجير المحاور والطرق الرئيسية والميادين العامة والفرعية، وعلى جانبي الطرق العامة؛ ورفع كفاءة الجزر الوسطى على المحاور الرئيسية وزيادة المسطحات الخضراء وزراعة الأشجار المثمرة، وذلك لتصبح متنفسًا طبيعيًا للمواطنين، ولإضافة اللمسات الجمالية على الشوارع والميادين.

محافظ الغربية أول وثان ومركز ومدينة المحلة الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد لخطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 الكثافة السكانية والربط بين طرق أساسية ومحورية إنشاء طرق جديدة

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