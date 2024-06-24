هيئة الأنفاق تنشر تصويرًا جويًا لمحطة المريوطية

نشرت الهيئة القومية للأنفاق تصويرا جويا لمحطة المريوطية، إحدى محطات المرحلة الأولى من الخط الرابع.

ويعتبر الخط الرابع أساسياً في ربط مدينتي السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة بشبكة مترو الأنفاق، ويقدم خدمة نقل الركاب للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية في مناطق الهرم وفيصل والعمرانية والجيزة ومدينة نصر وجامعة الأزهر والقاهرة الجديدة.

يذكر أن الخط الرابع لمترو الأنفاق يربط مدينتي السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة بشبكة مترو الأنفاق، ومن المتوقع أن ينقل حوالي 1.5 مليون راكب يومياً بعد اكتمال تنفيذ مرحلتيه.

الخط الرابع لمترو الأنفاق يختلف عن بقية خطوط مترو القاهرة الكبرى، حيث يتم تنفيذ حوائط زجاجية على أرصفة المحطات، ويوجد نفقان منفصلان لكل اتجاه، على غرار خطوط المترو في العواصم الأوروبية.

المسار والمحطات

- يمتد الخط الرابع على طول 42 كيلومترًا، ويحتوي على 37 محطة.

- يربط بين محافظتي القاهرة الكبرى والجيزة.

- يتم تنفيذ المشروع على مرحلتين: المرحلة الأولى تمتد من غرب القاهرة إلى الجيزة، والمرحلة الثانية تمتد شرقًا إلى مدينة القاهرة الجديدة.

المناطق المستفيدة

- يخدم الخط الرابع مناطق حيوية في القاهرة والجيزة، ما يسهم في تقليل الازدحام المروري.

- يربط بين العديد من الأحياء السكنية، بما في ذلك الجيزة ومدينة 6 أكتوبر.

المحطات

المرحلة الأولى تبدأ من محطة حدائق الأشجار مرورا بمحطات حدائق الأهرام- النصر- المتحف المصري- الرماية- الأهرامات- المريوطية- العريش- المطبعة- الطالبية- مدكور- المساحة- محطة الجيزة- ميدان الجيزة- الروضة- الملك الصالح، وينتهي بمحطة الفسطاط.

أما المرحلة الثانية فتبدأ من محطة الفسطاط مرورا بمحطات مجرى العيون- السيدة عائشة- القلعة- منشية ناصر- الشيخ زايد آل نهيان- المقاولون العرب- جامعة الأزهر- الجهاز المركزي- الطيران- عباس العقاد- مكرم عبيد- حسن المأمون- الحي العاشر- القضاء العسكري- زهراء مدينة نصر- الدائري- أكاديمية الشرطة- الياسمين- إسكان الشباب- البنفسج وينتهي بمحطة الرحاب.

يتبادل الخطان الثاني والأول للمترو الخدمة في محطة الجيزة، ويتبادلان مع الخط السادس (الذي يجري تحت الإنشاء) في محطة الملك الصالح ومحطة السيدة عائشة ومجرى العيون، كما يتبادلان مع مونوريل شرق النيل (العاصمة الإدارية) في محطة الجهاز المركزي.