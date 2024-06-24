الإثنين 24 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

موعد إجازة 30 يونيو 2024.. أجندة العطلات الرسمية المتبقية في العام

موعد اجازة 30 يونيو
موعد اجازة 30 يونيو 2024

تتصاعد حدة البحث عن موعد اجازة 30 يونيو 2024 لكافة موظفي القطاع العام الخاص، وذلك عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك والتي استمرت لمدة 9 أيام متوصلة بأجر كامل حيث استئناف الملايين من المواطنين أعمالهم يوم الأحد الماضي 23 يونيو 2024.

موعد إجازة 30 يونيو 2024

يتم ترحيل موعد اجازة 30 يونيو 2024 بناء على قرار الحكومة بترحيل الإجازات الرسمية والتي تتصادف مع منتصف الأسبوع إلى العطلات نهاية الأسبوع حيث يتم ترحيلها إلى يوم الخميس الموافق 4 يوليو 2024، وذلك لضمان عدم تعطيل مصالح المواطنين في الهيئات والشركات والمصالح الحكومية.

ووفقا لقرار الحكومة بترحيل موعد الاجازة الرسمية سيحصل كافة موظفي الهيكل الأداري للدولة وموظفي القطاع الخاص على 3 أيام اجازة متواصلة حيث من المقرر أن يصدر الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الأسبوع الجاري بيانا بالعطلة الرسمية.

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أجندة العطلات الرسمية المتبقية في عام 2024

تأتي أجندة العطلات الرسمية المتبقية في عام 2024 كما يلي:-

  • يوم الخميس الموافق 4/7/2024 بدلا عن اجازة ثورة 30 يونيو 2024.
  • يوم الأحد الموافق 7/7/2024 بدلا عن اجازة رأس السنة الهجرية الجديدة 1446 هـ.
  • يوم الخميس الموافق 25/7/2024 بدلا عن اجازة ذكرى ثورة 23 يوليو 1952.
  • يوم الاثنين الموافق 16/9/2024 بدلا عن إجازة المولد النبوي الشريف.
  • يوم الأحد الموافق 6/10/2024 بدلا عن اجازة انتصارات 6 أكتوبر 1973.
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وجميع الإجازات السابقة يحصل فيها موظفي الدولة أو موظفي القطاع الخاص على اجازة مدفوعة الجر أوبأجر مضاعف وفقا لقانون العمل المصري الذي يحسم إى خلاف بين الموظفين في القطاعين العام والخاص والمؤسسات الحكومية والخاصة التي يعملون بها.

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