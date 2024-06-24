الإثنين 24 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي

كارت الخدمات المتكاملة
كارت الخدمات المتكاملة

يبحث الكثير من المواطنين عن رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي وخاصة الاشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة المتقدمين للحصول على كارت الخدمات ولكن يجب إجراء كشف طبي عليهم في البداية عند التقديم من أجل تحديد درجة الإعاقة.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2024

وتنشر الدستور  في التقرير التالي رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي من خلال المواقع المتخصصة.

وتتيح وزارة التضامن الاجتماعي موقعها الالكتروني للاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي.

اضغط هنا للاستعلام عن  النتيجة التي تحصل عليها لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة. 

اكتب الرقم القومي اضغط على بحث كي تظهر نتيجة التقديم لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة.

هنا رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي للاشخاص

لماذا تشير ألوانه.. رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة للمعاقين بالرقم القومي

الكشف الطبي للمعاقين 2024

ويتيح الكشف الطبي للمعاقين إمكانية استخراج كارت الخدمات المتكاملة بما يتوافق مع درجة الاعاقة حيث يصدر الكارت باللون المحدد لدرجة الاعاقة وشدتها.

ويتم الضغط لحجز موعد من أجل إجراء الكشف الطبي للمعاقين، وادخل البيانات المطلوبة كاملة ويجب أن تكون دقيقة كي يمكنك تلقي الاستجابة على هاتفك المحمول بموعد إجراء الكشف الطبي من أجل استخراج كارت الخدمات المتكاملة، ويمكن للأشخاص من ذوي الإعاقة بعد الحصول على كارت الخدمات المتكاملة التقديم للحصول على السيارات المعفاة من الجمارك لان الكارت شرط اساسي للتقديم من أجل الحصول على سيارة خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة. 

مميزات كارت الخدمات المتكاملة 2024

يمكن كارت الخدمات المتكاملة حامله من  الجمع بين معاشين اذا توافقت الشروط الخاصة بذلك ويوضحها مكتب الوحدة الاجتماعية، كذلك زيادة فرص التعيين ضمن  نسبة الـ5% من عدد العاملين.

والحصول على الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية والإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على السيارات.

وإمكانية الدمج في المدارس والجامعات والحصول على خصومات على اشتراكات مراكز الشباب والأندية الرياضية،  والاستفادة من الخصومات في وسائل النقل  والمواصلات.

كما يمكن لحامل كارت الخدمات المتكاملة الحصول على الكشف المجاني في المستشفيات الحكومية والتابعة للقوات المسلحة وامكانية دخول المتاحف والاماكن الاثرية مجانا.

كارت الخدمات المتكاملة الكشف الطبي للمعاقين ذوى الاحتياجات الخاصة وزارة التضامن الاجتماعي الكشف الطبى كارت الخدمات درجة الإعاقة

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