تحديث لحظي.. سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر بالجنيه المصري والدولار

سجلت أسعار الذهب اليوم في بداية التعاملات مع فتح البورصة المصرية استقرار حتى الآن مقارنة بالاسعار العالمية، وتقدم الدستور نشرة يومية لقرائها بمتوسط أسعار الذهب المحلية والعالمية ومعدلات التغير من حين لآخر والتحديث اللحظي للأسعار.

أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر

وقال هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب بالغرف التجارية أن أسعار الذهب اليوم سجلت استقرار حتي اللحظة الحالية.

وأضاف ميلاد، في تصريحات خاصة ل الدستور أن أسعار الذهب سجلت وفق اخر تحديث

أسعار الذهب الآن

وسجل عيار ١٨ نحو ٢٧٠٠ جنيه

وسجل عيار ٢١ نحو ٣١٥٠ جنيه

وسجل عيار ٢٤ ٣٦٠٠ جنيه

سعر الجنيه الذهب اليوم

وأوضح عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية أن سعر الجنيه الذهب سجل نحو ٢٥٢٠٠ جنيه.

وأوضح عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية أن الأسعار لا تشمل المصنعية.

سعر الذهب العالمي

وأوضح عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية أن سعر الذهب العالمي سجل نحو ٢٣٣١ دولار للأونصة .

وتشهد أسعار الذهب حالة من الارتباك بين الارتفاع والانخفاض نتيجة توتر البورصات العالمية بسبب الأحداث الاقتصادية العالمية.

ارتباك في أسعار الذهب

أسعار الذهب تشهد حالة من الارتباك بين الارتفاع والانخفاض نتيجة توتر البورصات العالمية بسبب الأحداث الاقتصادية العالمية.

مدينة خاصة للذهب في مصر

وتولي مصر اهتمام خاص بصناعة الذهب حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء مدينة خاصة للذهب في مصر تحت رعاية وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة واتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية.

يهتم المواطنون بأسعار تنافسية الذهب باعتباره ملاذ آمن للاستثمار في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة المتأثرة بالاوضاع العالمية .

ويعد الذهب من السلع الأكثر آمنا للمستثمرين والمستهلكين الراغبين في الادخار من الذهب.

ويعد عام 2023 العام الاكثر في مبيعات الذهب للمصرين بحسب تقارير مجلس الذهب العالمي.