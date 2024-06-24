الإثنين 24 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

7 مصابين فى حادث انقلاب سيارة بطريق أسيوط الصحراوى الغربى بالفيوم

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

أصيب منذ قليل، 7 أشخاص في انقلاب سيارة سوزوكي بطريق أسيوط الصحراوي الغربي باتجاه الفيوم، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث، ونقل المصابين لمستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة.


تفاصيل الحادث

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة سوزوكي بطريق أسيوط الصحراوي الغربي باتجاه الفيوم، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين لمستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج.

 

وتبين إصابة كل من "محمد. ك"، 35 عامًا، مصابًا بكسر في القدم اليمنى، "خالد. ط"، 19 سنة، مصابًا بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، "حاتم. ط"، 21 عامًا، مصابًا بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، "معتز. ط"، 22 سنة، مصابًا بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، "عاشور. ر"، 50 عامًا، مصابًا بتجمع دموي بالوجه وسحجات متفرقة بالجسم، "نورة. ر"، 21 سنة، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وكسر باليد اليسري، "حنان. خ"، 20 سنة، مصابة بكسر بالقدم اليسرى، وجرى الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث، ونقلهم جميعًا لمستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم.

 

وجرى تحرير المحضر بالواقعة، وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة أسباب الحادث.

إصابة 7 أشخاص انقلاب سيارة بطريق اسيوط الصحراوي طريق اسيوط الصحراوي الغربي بالفيوم الفيوم اللواء ثروت المحلاوي

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