رسميًا.. ننشر تنسيق القبول بالصف الأول الثانوى العام للمرحلة الأولى بالبحيرة

اعتمدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، تنسيق القبول للصف الأول الثانوي بالتعليم العام بالمحافظة للعام الدراسي المقبل 2024 /2025، بحد أدنى 245 درجة لكل مدارس الثانوي العام بالمحافظة وذلك كمرحلة أولى، فى جميع الإدارات التعليمية التابعة لمحافظة البحيرة.

ومن خلال التقرير التالى نقوم بتقديم المعلومات الكاملة التى من خلالها تستطيع الحصول على كيفية التقديم فى الثانوي العام للعام الدراسي الحالي، وذلك عن طريق رابط موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة.

إعلان تنسيق الثانوى العام فى جميع الإدارات التعليمية التابعة لمحافظة البحيرة

وأكد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم، على توافر مكان لجميع الطلاب بالمدارس الثانوية بالمحافظة، مشيرًا إلى أن عدد الأماكن بمدارس التعليم الثانوي للعام الدراسي حاليًا تبلغ 600 فصل في كثافة 50 طالبًا بإجمالي 30 ألف طالب وطالبة، وبذلك تكون درجة القبول للمرحلة الأولى للصف الأول الثانوي هي 245 درجة، وذلك حرصًا على مصلحة الطلاب وحسب المجاميع التكرارية للشهادة الإعدادية العامة 2023 /2024.

وكانت محافظة البحيرة قد شهدت أعلى نسبة بحث مكثفة من قبل طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية خلال الساعات القليلة الماضية، من أجل المساهمة في معرفة الموعد الرسمي للإعلان عن تنسيق الثانوى العام فى جميع مدارس محافظة البحيرة.

تنسيق الثانوى العام فى محافظة البحيرة:

جدير بالذكر أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الفصل الدراسي الثاني بالشهادة الإعدادية بالبحيرة يبلغ 111 ألفًا و139 طالبًا وطالبة، قاموا بأداء الامتحانات أمام 627 لجنة بعدد 18 إدارة تعليمية وسط تنسيق بين غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية وغرف العمليات الفرعية بجميع الإدارات التعليمية لحل أي مشكلة تطرأ على الفور، كما سبق الامتحانات رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الإدارات التعليمية بمحافظة البحيرة.