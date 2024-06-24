كوبا أمريكا.. الولايات المتحدة يتغلب على بوليفيا وأوروجواى يهزم بنما

استهل منتخب الولايات المتحدة الأمريكية – مستضيف النسخة الحالية لكوبا أمريكا – مشواره في البطولة، بتحقيقه الفوز على نظيره البوليفي، بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على ملعب (إيه تي آند تي ستاديوم) بمدينة إرلينتجتون، في ولاية تكساس، في الجولة الأولى من الثالثة.

افتتح كريستيان بوليسيتش، التسجيل مبكرا في الدقيقة الثالثة، ثم أضاف فولارين بالوجون، الهدف الثاني في الدقيقة 43.

ومن جانبه، حقق منتخب أوروجواي، فوزا مستحقا على نظيره منتخب بنما، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في ملعب (هارد روك) بمدينة ميامي بولاية فلوريدا، في إطار الجولة الأولى من المجموعة ذاتها.

افتتح ماكسيميليانو أرواخو، التسجيل للمنتخب الأوروجوياني في الدقيقة 16، ثم أضاف داروين نونيز، الهدف الثاني في الدقيقة 85.

وأحرز ماتياس فينا، الهدف الثالث في الدقيقة 90+1، قبل أن يقلص المنتخب البنمي، الفارق عبر ميشايل موريلو، في الدقيقة 90+5.

وتصدر أوروجواي، المجموعة برصيد 3 نقاط، متفوقا بأفضلية الأهداف المسجلة، على الولايات المتحدة الأمريكية، الذي حل في مركز الوصافة بنفس الرصيد.

وحل منتخب بنما، في المركز الثالث، يليه منتخب بوليفيا، في المركز الرابع، وكلاهما دون رصيد من النقاط.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب كولمبيا، مع نظيره منتخب باراجواي، في الواحدة بعد منتصف الليل (بتوقيت القاهرة)، في حين سيواجه المنتخب البرازيلي، نظيره الكوستاريكي، في الرابعة فجرا، في إطار الجولة الأولى من المجموعة الرابعة لكوبا أمريكا 2024.