الإثنين 24 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كوبا أمريكا.. الولايات المتحدة يتغلب على بوليفيا وأوروجواى يهزم بنما

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة وبوليفيا

استهل منتخب الولايات المتحدة الأمريكية – مستضيف النسخة الحالية لكوبا أمريكا – مشواره في البطولة، بتحقيقه الفوز على نظيره البوليفي، بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على ملعب (إيه تي آند تي ستاديوم) بمدينة إرلينتجتون، في ولاية تكساس، في الجولة الأولى من الثالثة.

افتتح كريستيان بوليسيتش، التسجيل مبكرا في الدقيقة الثالثة، ثم أضاف فولارين بالوجون، الهدف الثاني في الدقيقة 43.

ومن جانبه، حقق منتخب أوروجواي، فوزا مستحقا على نظيره منتخب بنما، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في ملعب (هارد روك) بمدينة ميامي بولاية فلوريدا، في إطار الجولة الأولى من المجموعة ذاتها.

افتتح ماكسيميليانو أرواخو، التسجيل للمنتخب الأوروجوياني في الدقيقة 16، ثم أضاف داروين نونيز، الهدف الثاني في الدقيقة 85.

وأحرز ماتياس فينا، الهدف الثالث في الدقيقة 90+1، قبل أن يقلص المنتخب البنمي، الفارق عبر ميشايل موريلو، في الدقيقة 90+5.

وتصدر أوروجواي، المجموعة برصيد 3 نقاط، متفوقا بأفضلية الأهداف المسجلة، على الولايات المتحدة الأمريكية، الذي حل في مركز الوصافة بنفس الرصيد.

وحل منتخب بنما، في المركز الثالث، يليه منتخب بوليفيا، في المركز الرابع، وكلاهما دون رصيد من النقاط.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب كولمبيا، مع نظيره منتخب باراجواي، في الواحدة بعد منتصف الليل (بتوقيت القاهرة)، في حين سيواجه المنتخب البرازيلي، نظيره الكوستاريكي، في الرابعة فجرا، في إطار الجولة الأولى من المجموعة الرابعة لكوبا أمريكا 2024.

منتخب الولايات المتحدة الأمريكية كوبا أمريكا اوروجواى بنما الولايات المتحدة الامريكية

مواد متعلقة

رودريجو: نأمل في تتويج البرازيل بلقب كوبا أمريكا.. وأريد الاستمرار مع ريال مدريد

الأكثر قراءة

كم تبلغ حصة الفرد من الخبز المدعم فى الشهر بعد القرار الأخير للحكومة؟

طرح جديد لشقق "سكن لكل المصريين" 2024 بأسعار مخفضة وشروط ميسّرة.. إليك التفاصيل

إجابة امتحان العربى ثالثة ثانوى 2023/ 2024 اليوم

رسميا.. تنسيق الثانوية العامة 2024 محافظة المنوفية

مصر تعزى الأردن فى ضحايا حادث شاحنات المساعدات المتجهة لقطاع غزة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم.. "الهيئة" تكشف أسباب ارتفاع درجات الحرارة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

دعوة للتأمل وطرح.. Silence الأسئلة المحرمة

محمود خليل

لقمان الحكيم

رشا عبدالمنعم

جميلة والحب غير المشروط

ماجد حبته

خطة تدريب التنمية المحلية

لواء. محسن الفحام

ما قبلها.. وما بعدها

لواء.حمدى البطران

أول مؤتمر مصرى للموسيقى

حسين دعسة

حرب لبنان مع غزة.. مفتوحة على كل الخيارات

د. منى حلمى

الموسيقى وذكر الله!

صور

امتحان اللغة العربية يمر بسهولة وسط ابتهاج الطلاب واحتفاء الأهالى

قلوب الأمهات تُشارك أبناءها رهبة امتحان اللغة العربية

مباراة فوز الأهلي على الداخلية في اللحظات الأخيرة

محطة تل أبيب

المزيد

عمليات مركزة.. خطة جيش الاحتلال لإنهاء الحرب البرية فى غزة وإعلان الانتصار

هآرتس: استمرار المفاوضات للوصول لاتفاق لوقف إطلاق النار فى غزة

بعد اغتيال قيادى حماس "رائد سعد".. من التالى فى قائمة الاغتيالات الإسرائيلية؟