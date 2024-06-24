الإثنين 24 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر تتصدر دول إفريقيا فى جذب الاستثمارات الأجنبية.. وبرلمانى يُعلّق

المهندس هاني العسال،
المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ

قال المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، إن إعلان منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" عن تصدر مصر دول القارة الإفريقية في تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال السنوات الأخيرة، وذلك بتحقيق استثمار أجنبي مباشر يصل لـ10 مليارات دولار 2023- يأتي نتاجًا لما اتخذته مصر من إجراءات لتحسين تنافسية بيئة الأعمال في مصر، حيث نفذت العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية التي تدعم مناخ الاستثمار، وذلك في ظل جاذبية الاقتصاد المصري وما يشهده من فرص استثمارية واعدة، بالأخص المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وغيرها من مجالات الاستثمار، خاصة فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأوضح «العسال» أن الدولة، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، حرصت على تبسيط إجراءات إنشاء المشروعات وتشجيع القطاع الخاص والاستثمارات المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى العمل على إعداد البنية التحتية وتحسين جودتها كإحدى الركائز الرئيسية لجهود الدولة لتحفيز القطاع الخاص، علاوة على تطوير الموانئ والطرق والسكك الحديدية التي تمثل عوامل جذب للاستثمارات الأجنبية، خاصة مع التوسع في إقامة المدن الجديدة والمشروعات القومية العملاقة، والتي ساهمت بشكل مباشر في خلق فرص استثمارية شديدة الجاذبية لرءوس الأموال الأجنبية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن ذلك انعكس بقوة في تطور تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة  إلى مصر منذ عام 2014، كما تحتل مصر مرتبة متقدمة بين أفضل الأسواق الناشئة الجاذبة والموثوقة في العالم للاستثمارات الأجنبية، فكان إفساح المجال للقطاع الخاص، وتسهيل الإجراءات التنظيمية التي تعوق حركة الاستثمارات في البلاد أولوية للرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى أن الجهود الرئاسية ساهمت في تعزيز مكانة مصر ومركزها كوجهة استثمارية جاذبة على المستوى الإفريقي والعربي، وتحسين نظرة المؤسسات الدولية لجهود مصر في ملف الاستثمار وزيادة ثقة المستثمرين في استدامة كفاءة بيئتها في مصر.

اقتصادية قناة السويس تجذب الاستثمارات الأجنبية

وأوضح «العسال» أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نجحت في جذب العديد من الاستثمارات لما توفره من بيئة مشجعة للاستثمار من حيث البنية التحتية المتطورة، خاصة في مجال توطين الصناعة والتصنيع المشترك، مشددا على أن علاقات مصر الدولية وانضمامها الأخير لتجمع "بريكس" سيكون له دوره في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وغيرها من الشراكات مع دول التجمع، في ظل ما تمتلكه من مقومات لسهولة النفاذ للأسواق المجاورة على مستوى أوروبا وإفريقيا، والقدرة على أن تكون مركزا استراتيجيا مهما للتجارة والتصدير.

وقال عضو مجلس الشيوخ إن القارة الإفريقية شهدت زيادة في أعداد المشروعات الخضراء بنسبة وصلت إلى 39% في عام 2022، مدفوعة بمضاعفة أعداد المشروعات الخضراء في مصر، وهو ما يبرز حجم الجهود التي حرصت الدولة على تعزيزها بحوافز وإجراءات تجذب المستثمر الأجنبي وتيسر الخطوات الأولى لإنشاء مشروع، سواء بالرخصة الذهبية أو غيرها، لتوفير الوقت والمجهود، مؤكدا أهمية استمرار العمل لتحسين مناخ الأعمال والترويج على المستوى العالمي لما تمتلكه مصر من فرص واعدة في مختلف مجالات الاستثمار.

 

الاستثمارات الأجنبية المباشرة جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي من المقرر أن يضخها التحالف أحدث تقارير منظمة الأمم المتحدة

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