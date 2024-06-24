الإثنين 24 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مواعيد مترو الأنفاق للخطوط الثلاثة والقطار الكهربائي الخفيف LRT

مترو
مترو

أعلنت  الهيئة القومية للأنفاق عن مواعيد التشغيل اليومي وانتظام حركة التشغيل داخل شبكة خطوط مترو الأنفاق الثلاثة والقطار الكهربائي الخفيف LRT لعام 2024 مشيرة إلى أن جدول التشغيل بالخطوط الثلاثة يشمل عدد رحلات تقدر بـ 1386 رحلة يوميًا، وذلك بمعدل 452 رحلة بالخط الأول و466 رحلة بالخط الثاني، و468 رحلة بالخط الثالث بالإضافة إلى إجمالي 212 رحلة يوميًا بالقطار الكهربائي الخفيف LRT وذلك كالتالي:

مواعيد مترو الأنفاق للخطوط الثلاثة 

*تبدأ مواعيد تشغيل القطارات من المحطات الانتهائية من الساعة 5:15 صباحًا طوال العام

*مواعيد قيام آخر قطار للخط الأول: من محطة حلوان ومن محطة المرج الجديدة الساعة 11:40 مساءً

*مواعيد قيام آخر قطار للخط الثاني: من محطة شبرا الخيمة الساعة 11:55 مساءً

ومن محطة المنيب الساعة 12:05 صباحًا

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*مواعيد قيام آخر قطار للخط الثالث: من محطة عدلي منصور

الساعة 11:33 مساءً اتجاه جامعة القاهرة، والساعة 11:29 مساءً اتجاه روض الفرج

*مواعيد قيام آخر قطار للخط الثالث: من محطة جامعة القاهرة الساعة 11:52 مساءً

ومن محطة روض الفرج الساعة 23:55 مساءً

ومن محطة جامعة القاهرة للخط الثالث فقط الساعة 11:45 مساءً وينتهى تبادل الركاب بين الخط الثاني والثالث

*حيث يتم مقابلة أخر القطارات للربط والتبادل بين الخط الأول والثاني بمحطة أنور السادات الساعة 12:25 صباحًا

*ويتم مقابلة آخر القطارات للربط والتبادل بين الخط الأول والخط الثالث بمحطة جمال عبدالناصر

وبين الخط الثاني والخط الثالث بمحطة العتبة الساعة 12:00 منتصف الليل وينتهى تبادل الركاب.

كما أنه تم الدفع بجميع فرق الطوارئ بالمحطات المختلفة لمواجهة أى أعطال مفاجئة قد تحدث وإزالتها على الفور.

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مواعيد القطار الكهربائي الخفيف LRT

أشار البيان إلى انتظام حركةالتشغيل الخاصة بـ القطار الكهربائي الخفيف LRT بإجمالي 212 رحلة يوميًا والذي يربط محطة عدلي منصور المركزية التبادلية وحتى محطة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية ويخدم مدن شرق القاهرة مثل العبور والمستقبل وبدر والشروق، وجدول التشغيل كالتالي:

* محطة عدلي منصور

أول رحلة الساعة 6 صباحًا

آخر رحلة إلى محطة الفنون والثقافة الساعة 9:30 مساءً، إلى محطة بدر الساعة 10:30 مساءً

* محطة الفنون والثقافة

أول رحلة الساعة 6:05 صباحًا

وآخر رحلة الساعة 10:05 مساءً إلى محطة عدلي منصور، الساعة 10:35 إلى محطة بدر

* محطةالعبورالجديدة(المعرفة )

أول رحلة الساعة 7:03 صباحًا

آخر رحلة الساعة 10:10 مساءً إلى محطة عدلي منصور، الساعة10:30 مساءً إلى محطة بدر

* محطة بدر

أول رحلة الساعة 6:05 صباحًا إلى محطة الفنون والثقافة، الساعة6:11 صباحا إلى محطة عدلي منصور

آخر رحلة الساعة 10:56 مساءً الى محطة الفنون والثقافة،الساعة

10:54مساءً إلى محطة عدلي منصور

كما أشار البيان إلى استمرار المتابعة الدقيقة من رئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق وقيادات الشركة المصرية لإدارة وتشغيل الخطين الأول والثاني والشركة الفرنسية المسئولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف LRT من خلال غرف التحكم المركزي ومن خلال تواجد قيادات ومسؤولي المرفقين بالخطوط، لمتابعة انتظام مواعيد التقاطر والاطمئنان على النظام داخل المحطات وذلك لتقديم أفضل الخدمات الممكنة لجمهور الركاب.

الهيئة القومية للأنفاق مواعيد التشغيل اليومي انتظام حركة التشغيل شبكة خطوط مترو الأنفاق الثلاثة القطار الكهربائي الخفيف LRT

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