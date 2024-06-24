الإثنين 24 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توفي قبل زفافه بـ20 يوما.. وفاة شاب في حادث تصادم بالمنوفية

الشاب المتوفي
الشاب المتوفي

شهدت قرية أبو مشهور التابعة لمركز بركة السبع فى محافظة المنوفية، وفاة شاب في حادث تصادم مروع بالمنوفية، يدعى محمود عبدالله، وسادت حالة من الحزن الشديد على الشاب الذي توفي في سن صغير كما كان يستعد هو وأسرته لإقامة حفل زفافه خلال 20 يوما.

 

ووسط حالة من الحزن الشديد شيع الآلاف من أهالي قرية أبو مشهور التابعة لمركز بركة السبع فى محافظة المنوفية، جنازة عريس الجنة الذي يعمل مترجم وعمره 26 عاما. 

 

 

ونعاه أصدقائه عبر صفحات التواصل الاجتماعي، مؤكدين أنه كان حسن الخلق طيب القلب ومن الشباب المحبوبين في القرية.

 

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وفاة شاب المنوفية وفاة شاب قبل زفافة ب20يوم تشييع جثمان شاب توفي في حادث الشاب المتوفي مقيم قرية ابو مشهور ببركة السبع

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