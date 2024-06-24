توفي قبل زفافه بـ20 يوما.. وفاة شاب في حادث تصادم بالمنوفية

شهدت قرية أبو مشهور التابعة لمركز بركة السبع فى محافظة المنوفية، وفاة شاب في حادث تصادم مروع بالمنوفية، يدعى محمود عبدالله، وسادت حالة من الحزن الشديد على الشاب الذي توفي في سن صغير كما كان يستعد هو وأسرته لإقامة حفل زفافه خلال 20 يوما.

ووسط حالة من الحزن الشديد شيع الآلاف من أهالي قرية أبو مشهور التابعة لمركز بركة السبع فى محافظة المنوفية، جنازة عريس الجنة الذي يعمل مترجم وعمره 26 عاما.

ونعاه أصدقائه عبر صفحات التواصل الاجتماعي، مؤكدين أنه كان حسن الخلق طيب القلب ومن الشباب المحبوبين في القرية.

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