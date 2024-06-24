اندلاع حريق فى شقة سكنية بالمرج

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية بالطابق الخامس داخل عقار مكون من 10 طوابق، بمنطقة المرج التابعة لمحافظة القاهرة.

السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة القاهرة إخطارا من العمليات يفيد بنشوب حريق داخل عقار مكون من 10 طوابق، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ، وتم فرض كردون أمني لمنع امتداد الحريق إلى الأماكن المجاورة، والسيطرة على الحريق، ونتج عنه إصابة باختناق تم نقلها للمستشفى.

وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.