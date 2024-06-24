"سياحة البحر الأحمر": لا مفقودين أو وفيات بين حجاج المحافظة

أعلنت غرفة عمليات شركات السياحة والسفر بالبحر الأحمر، أنها لم تتلق أي شكاوى بخصوص مفقودين أو وفيات بين حجاج البحر الأحمر الذين أدَّو فريضة الحج مع شركات الحج والعمرة المُعتمَدة من الدولة.

وكشف أبو المجد علي نائب رئيس غرفة شركات السياحة والسفر بالبحر الأحمر، في بيانٍ له، أن غرفة شركات السياحة والسفر، شكَّلت غرفة عمليات لمتابعة وتلقي أي شكاوي بخصوص الحجاج الذين أدَّوا فريضة الحج هذا العام، مشيرًا إلى أن الغرفة لم تتلق أي شكاوى بخصوص حج غير نظامي بين حجاج البحر الأحمر، حيث أن شركات السياحة في البحر الأحمر تعمل بمجال السیاحیة الخارجیة الوافدة.

وأكد أن الشركات المُرجح عملھا بنشاط تنفیذ رحلات الحج والعمرة بالبحر الأحمر كلها شركات نظامية ولم تسجل أي حالات وفاه أو مفقودين بمحافظة البحر الأحمر، لافتًا إلى أن غرفة شركات السياحة والسفر بالبحر الأحمر تُحذِّر المواطنين عدم التعامل مع شركات الحج والعمرة غير النظامي وعدم التعامل مع سماسرة الحج أو وسطاء.

ولفت إلى أن الفرق بين تكلفة الحج الاقتصادي والحج غير النظامي ليست كبيرة موضحًا أن برامج الحج السياحي ليس مكلفة كما يشير البعض، بالإضافة إلى أن الحج السياحي يوفر المأكولات والمشروبات والخيام للحجاج بالمشاعر المقدسة وتوفير الأتوبيسات وحجز فنادق مصنفة وموافقة على ضوابطها وزارة السياحة بالإضافة إلى وجود مشرفين للاطمئنان على الحجاج والبحث عنهم في حالة فقد أي منهم، وهذا لا يوفره الحج غير النظامي والشركات الوهمية، مما أدى إلى زيادة المفقودين والوفيات في الحج هذا العام.

يذكر أن موسم الحج هذا العام شهد ارتفاعًا في الوفيات بين صفوف الحجاج المصريين وسجلت محافظة البحر الأحمر 5 حالات وفاة جميعها بين حجاج الشركات غير النظامي بينها حالة وفاة في مدينة رأس غارب وحالتي وفاة في مدينة الغردقة وحالتي وفاة في مدينة سفاجا.