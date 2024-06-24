محافظ بورسعيد يعقد اجتماعًا لمتابعة سير العمل بعدد من المشروعات الجديدة

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعًا لمتابعة سير ومستجدات الأعمال في عدد من المشروعات الجديدة الجاري تنفيذها في أحياء بورسعيد، ضمن الطفرة التنموية التي تشهدها المحافظة، جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ وجهات المرافق.

واستمع محافظ بورسعيد لشرح موجز من المختصيين حول الموقف التنفيذي لأعمال المشروعات، مشددًا على سرعة نهو العمل في توصيل المرافق (مياه وكهرباء وغاز) للمشروعات الجارية، استعدادًا لبدء تشغيلها وافتتاحها، مشددًا على إعداد تقارير شاملة للموقف التنفيذي لسير العمل لعدد من المشروعات، مع إعداد خطة زمنية للمشروعات الجديدة.

ووجّه محافظ بورسعيد أيضًا بالمتابعة الميدانية لسير أعمال المشروعات الجديدة، والتنسيق بين الجهات المختصة بالعمل، كما وجه بسرعة إنجاز العمل، ومواكبة أعمال التطوير التي تشهدها محافظة بورسعيد في كل القطاعات، وتطوير الأداء وتكثيف الجهود، بما يضمن تحقيق أفضل مستوى من العمل.

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