حملات موسعة على الممشى السياحى وشارع خالد بن الوليد بالإسكندرية

قادت المهندسة سحر شعبان رئيس حي المنتزه أول بالإسكندرية، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام والاستجابة لشكاوى المواطنين وفرض الانضباط بنطاق الحي وإحكام الرقابة على المواقع السياحية بطريق الكورنيش لفتح الطريق أمام الزائرين والمصطافين لمدينة الإسكندرية.

وأكدت "شعبان" التواجد المستمر للتمركزات والتعامل بكل حسم مع المخالفات، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الأمر، واستمرار الحملات لإعادة الانضباط والسيولة المرورية بنطاق الحي.

واستهدفت الحملة الممشى السياحي بكوبري 45 وطريق الكورنيش وشارع خالد بن الوليد، وأسفرت عن التحفظ على نحو 490 من المضبوطات ورفع الإشغالات.

حملات موسعة بالإسكندرية

في سياق آخر، قامت إدارة شئون البيئة بقيادة الدكتورة مي شوشة، بالتفتيش على الاشتراطات البيئية وتقييم الأثر البيئي للمحال العامة بالمنتزه أول.

وتم المرور على محل بيع وشي الأسماك بالمعاينة، وتبيَّن وجود شواية أعلاها هود وملحق بها بلاور ومدخنة معزولة حتى أعلى العقار، وتم التنبيه على المدير المسئول بتشغيل البلاور أثناء ممارسة النشاط، كما تم المرور على محل جزارة ومشويات، تم إنذار المدير المسئول بعزل المدخنة حتى أعلى العقار والالتزام بتشغيل البلاور أثناء الشي.

كما تم التفتيش على فرن ومخبز إيطالي، وبالمعاينة تبيَّن التزام المنشأة بالاشتراطات البيئية ولا يوجد مخالفة أثناء المعاينة، ومحل لبيع وشي المأكولات وبإعادة المعاينة تبين عدم التزام المنشأة بالاشتراطات البيئية وتم عمل محضر مخالفة بيئية، كما تمت إعادة معاينة محل بيع وشي الأسماك وتبيَّن استمرار التجهيزات بالمحل لتوفيق الأوضاع البيئية، ومطعم بيع وتحضير الوجبات بالسيوف وبإعادة المعاينة تبيَّن تركيب البلاور وعزل المداخن وإعادة معاينة مخبز وحلواني، وتبيَّن عدم التزام المنشأة بالاشتراطات المطلوبة وتم عمل محضر مخالفة بيئية.

واستكملت حملة التفتيش بالمرور على محل بيع وشي الطيور، وبالمعاينة تبيَّن وجود شواية داخل حدود المنشأة أعلاها هود ملحق بها ماتور شفط ومدخنة معزولة حتى أعلى العقار، ولا يوجد مخالفة بيئية وقت المعاينة، وتم التفتيش على محطة تموين سيارات، وتبيَّن عدم تجديد تعاقد المخلفات الخطرة، وتم عمل محضر مخالفة بيئية.

حملات بحي المنتزة أول بالإسكندرية

حملات بحي المنتزة أول بالإسكندرية

حملات بحي المنتزة أول بالإسكندرية