مصر تعزى الأردن فى ضحايا حادث شاحنات المساعدات المتجهة لقطاع غزة

تقدمت مصر، اليوم الإثنين، بخالص التعازي للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، حكومة وشعبًا، في ضحايا الحادث الذي تعرضت له شاحنات عسكرية ضمن قافلة مساعدات إغاثية وإنسانية متجهة لقطاع غزة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، السفير أحمد أبوزيد، عبر حسابه الرسمي على منصة "أكس": "ندعو الله عز وجل أن يتغمد ضحايا الحادث الأليم برحمته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يكتب الشفاء العاجل للمصابين".

وكان قد وقع حادث لـ3 شاحنات عسكرية، ظهر أمس الأحد، ضمن قافلة مساعدات إغاثية وإنسانية متجهة إلى قطاع غزة، نتيجة انحرافها عن مسارها على طريق (البحر الميت/ نزول العدسية).