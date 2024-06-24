الإثنين 24 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ بورسعيد يلتقى الشباب المنتفعين بالمشروع الصناعى "3 يوليو"

جانب من الحدث
جانب من الحدث

التقى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، الشباب المنتفعين بمشروع مجمع الصناعات الثالث الجديد 3 /7  جنوب بورسعيد، وذلك في إطار متابعة الاستعدادات النهائية لبدء تشغيل المجمع الصناعي الجديد، وذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، والدكتور منصور بكري السكرتير العام للمحافظة، واللواء أيمن جمال الدين السكرتير العام المساعد، واللواء محمد بصلة مدير المنطقة الصناعية، وجهات المرافق والشركات المنفذة للمشروع.

واستعرض محافظ بورسعيد الإجراءات التي تم اتخاذها لسرعة نهو المشروع الصناعي الجديد، وأيضًا موقف العمل في توصيل المرافق والتي تم الانتهاء منها في جميع الوحدات الصناعية، حيث وجَّه المحافظ الشباب المنتفعين بالمجمع الصناعي الجديد، بسرعة إتمام إجراءات التعاقد مع جهات المرافق، بعد أن تم نهو وتوصيل جميع المرافق بالمجمع الجديد، وذلك استعدادًا لبدء تشغيل المجمع الصناعي في أقرب وقت.

المشروعات الصناعية ببورسعيد

وأشار المحافظ إلى أن مجمع ٣ يوليو الصناعي الجديد يأتي في إطار النهضة الاقتصادية التي تشهدها بورسعيد مؤخرًا، مشيرًا لحجم الأعمال التي شهدها المجمع حتى الآن، ونسب سير العمل داخل مجمع الصناعات الثالث الجديد 3 يوليو، بما تشمله من أعمال رصف الطرق المحيطة بالمجمع، وتوصيل جميع المرافق.

وأوضح المحافظ أن المجمع الصناعي الجديد يسهم في توفير فرص عمل بمختلف المجالات، وتشجيع وتنفيذ أكبر عدد من المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة، حيث يسهم المجمع الصناعي الجديد في تحقيق استثمارات ذات منفعة اجتماعية وتوفر فرصًا جديدة للنمو وتدفع عجلة الاقتصاد المصري نحو الأسواق العالمية، ويضم صناعات ومنها (مواد غذائية – غزل ونسيج وملابس جاهزة – بتروكيماويات – أنشطة هندسية).

جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
بورسعيد أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد مجمع مصانع جنوب بورسعيد

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