كوريا الشمالية: إرسال حاملة طائرات أمريكية لشبه الجزيرة الكورية استعراض خطير ونتعهد بالرد

أكدت وزارة الدفاع الكورية الشمالية أن إرسال الولايات المتحدة حاملة طائرات إلى شبه الجزيرة الكورية يُعد استعراضًا خطيرًا للقوة، ونتعهد بالرد، وفقًا لفضائية "القاهرة الإخبارية".

وأعلن موقع كوريا الجنوبية الرسمي عن وصول حاملة الطائرات USS Theodore Roosevelt الأمريكية إلى ميناء بوسان الكوري الجنوبي؛ لعرض القوة ضد التهديدات المتزايدة مع تعميق التعاون العسكري بين كوريا الشمالية وروسيا.

وأضاف أن حاملة الطائرات الأمريكية ترافقها المدمرتان Halsey وDaniel Inouye، وأن هذه السفن ستشارك في المناورات البحرية المقررة نهاية يونيو الجاري، بمشاركة الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية.

وزار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، دولة كوريا الشمالية يومي 18 و19 يونيو الجاري، وفي أعقاب المحادثات وقّع اتفاقية للشراكة الاستراتيجية الشاملة، تنص على الدفاع المشترك بين البلدين.