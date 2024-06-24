خبير علاقات دولية: حكومة الاحتلال الأشد تطرفًا ولا يمكن المراهنة عليها فى السلام

قال أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إن حكومة الحرب الإسرائيلية، وبالأخص حكومة اليمين المتطرف، هى الأشد تطرفًا في تاريخ إسرائيل، ولها مخطط في إشعال المنطقة وإشعال الحرائق، موضحًا أن هذا المخطط خبيث هدفه تغيير خرائط في قطاع غزة.

دعم القضية الفلسطينية

وأضاف أحمد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن حكومة الحرب الإسرائيلية تتغذى على الصراع والحروب، موضحًا أنه بعد 9 أشهر من الفشل العسكري في قطاع غزة لم تحقق أي أهداف حتى التي أعلنتها، إذ إنها لم تحرر الأسرى ولم تقضِ على المقاومة الفلسطينية.

وأشار إلى أن إسرائيل استخدمت كل ما فوق الأرض من القنابل والأسلحة لتحقيق تدمير شامل في قطاع غزة، موضحًا أنَّ الفترة الأخيرة تعكس أن هذه الحكومة لا يمكن المراهنة عليها سواء فيما يتعلق بالسلام أو بالوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار، خاصة أنها كانت المتسبب الأساسي في تعثر كل المفاوضات والهدن السابقة.