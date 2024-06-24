بعد فترة توقف.. سامح حسين يستأنف تصوير "اتنين فى واحد"

استأنف الفنان سامح حسين تصوير المشاهد المتبقية من فيلمه السينمائي الجديد "اتنين فى واحد"، والمقرر طرحه بدور العرض السينمائية في مصر قبل نهاية العام الحالي.



وشهد العمل فترة من التوقف بسبب انشغال النجم سامح حسين بتحضيرات مسرحية "عامل قلق"، التي تعرض حاليًا على مسرح البالون.

ويسعى سامح حسين للانتهاء من تصوير الفيلم خلال الفترة المقبلة، ليدخل مرحلة المونتاج والمكساج استعدادًا لعرضه.

قصة فيلم اتنين في واحد



تدور أحداث فيلم اتنين في واحد في إطار من الإثارة والتشويق والكوميديا، من خلال أخين وهما سامح حسين ومحمد ثروت، منهما من عاش طفولة قاسية بعد فقدان والده ووالدته وفقدانه الثروة التي تركها له والده، والثانى عاش طفولة مرفهة حيث أرادت أمه أن تعوض أيام الفقر والحرمان التي عاشتها فكانت تصرف ببذخ شديد، وكان أول المستفيدين من بذخ أمه وورث عنها الإسراف وسوء التصرف في الأموال.

أبطال فيلم اتنين في واحد

فيلم اتنين في واحد، من بطولة سامح حسين ومحمد ثروت وسهر الصايغ وعبير صبرى ومحمد جمعة وعلاء مرسى وباسم سمرة ومحمود حافظ ومحمد رضوان وسما إبراهيم وشاهيستا سعد ويوسف عامر ومايا فارس، إشراف على الكتابة أمين جمال، تأليف محمد فتحى عبدالمقصود ومحمد أبوالسعود، وإخراج أحمد عبدالعال، وإشراف على الإنتاج عبدالله منصور، وإنتاج إسحاق إبراهيم.

مسرحية عامل قلق

في سياق آخر، افتتح الفنان سامح حسين عرض مسرحيته الجديدة "عامل قلق" ثاني أيام عيد الأضحى المبارك على مسرح البالون بالعجوزة، والتي تعرض يوميًا في تمام الساعة الثامنة والنصف.

وحققت المسرحية نجاحًا كبيرًا بين الجمهور، حيث رفعت شعار كامل العدد خلال أيام العيد.

وتبدأ أسعار التذاكر من 75 جنيهًا، أما الفئة الثانية قيمتها 100 جنيه، والفئة الثالثة 150 جنيهًا، والفئة الرابعة 200 جنيه.

والمسرحية فكرة وإخراج إسلام إمام، وإنتاج البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية "الفرقة القومية للموسيقى الشعبية"، والعمل من تأليف محمد زناتي وأحمد الملواني وديكور حازم شبل وأزياء أميرة صابر وموسيقي يحيي نديم واستعراضات هاني حسن وإضاءة عز حلمي ومدير عام الفرقة الفنانة لبنى الشيخ.