67 مليون دولار.. 22% زيادة فى صادرات مصر الغذائية لأمريكا بالربع الأول من 2024

أعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية عن ارتفاع صادرات القطاع إلى السوق الأمريكية بنسبة 22%، لتسجل 67 مليون دولار في الربع الأول من 2024، مقابل 54.9 مليون دولار، خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

يعد سوق الولايات المتحدة الأمريكية من أهم الأسواق المستوردة للمنتجات الغذائية المصرية، بما يعادل 4% من إجمالي الصادرات.

22 % زيادة فى صادرات مصر الغذائية للولايات المتحدة

وأضاف المجلس، في بيان اليوم الإثنين، أنه في إطار سعى مجلس إدارة المجلس التصديري للصناعات الغذائية لزيادة الصادرات إلي السوق الأمريكية فقد نظم المجلس مشاركة 45 شركة مصرية في معرض "Summer Fancy Food Show"، الذي يستمر 3 أيام بمشاركة 45 شركة مصرية مصدرة للمنتجات الغذائية وذلك بالتعاون والتنسيق مع الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات.

وأشار المجلس التصديري للصناعات الغذائية إلى مشاركة 31 شركة تحت مظلة الجناح المصري، كما تشارك 14 شركة من أعضاء المجلس فى الجناح المنظم بالتنسيق بين المجلس التصديرى ومشروع TRADE الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

حضر افتتاح المعرض الوزير المفوض التجارى رباب الجويلى، مكتب التمثيل التجارى فى واشنطن، حيث زارت كل الشركات العارضة، مؤكدة على أن المنتجات المصرية تحظى بقبول كبير فى هذا السوق المهمة. وصاحبها فى جولتها علاء الوكيل، عضو مجلس ادارة المجلس، ودينا حسنى، عضو مجلس ادارة المجلس، وهبة سهيل، مدير إدارة المعارض بالمجلس.

وكشف المجلس التصديري للصناعات عن التنسيق مع جهاز التمثيل التجارى المصرى ومكتبه فى واشنطن للترويج لكل الشركات المصرية المشاركة ودعوة كبار الشركات الأمريكية المستوردة لزيارة الجناح المصرى والالتقاء بالشركات العارضة لبحث فرص التعاون المتاحة.

ولفتت هبة سهيل، مدير إدارة المعارض وخدمات الأعضاء بالمجلس التصديري للصناعات الغذائية، إلى تتنوع المنتجات المعروضة لتشمل الخضروات والفاكهة ‎المجمدة والمكرونات، والحلويات والسناكس، والمعلبات والعصائر، صلصلة الطماطم والصوصات ومركزات الطماطم، منتجات الألبان والأجبان، العسل والمربات، زيوت الطعام، الزيتون وزيت الزيتون والمخللات وغيرها من منتجات تلقى قبول واسع بالسوق الأمريكية.

وأشارت إلى أن المجلس يقوم بتنظيم بعثات تجارية لمختلف الأسواق الدولية، خاصة التى لا توجد بها معارض متخصصة، حيث يتم تنظيمها بالتعاون مع جهاز التمثيل التجاري المصري، وبالاستعانة بخبراء التسويق المتخصصين فى السوق المستهدفة لضمان الوصول للمستوردين الجادين بهدف زيادة الصادرات والإسهام في تحقيق رؤية الدولة المصرية للوصول بالصادرات للمستهدفات المطلوبة.