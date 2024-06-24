في أول أيامه.. كيف تُحدد الكنيسة موعد بدء ومدة صوم الرسل

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم ببداية صوم الرسل، وشرح الدكتور الارشذياكون رشدي واصف بهمان، في كتاب التقويم القبطي وحساب الأبقطي (علم الأبقطي)، طريقة معرفة عدد أيام صوم الرسل.

وقال: نحدد اليوم الذي فيه عيد القيامة وكم يومًا مضى من الشهر، فإذا كان العيد في برمهات نأخذ باقي برمهات ونضيف إليه 45 يومًا فيكون المجموع عدد أيام صوم الرسل، وإذا كان العيد في برمودة نأخذ باقي برمودة ونضيف إليه 15 يومًا فيكون المجموع عدد أيام صوم الرسل.

واعطي مثالا عن سنة 1705 ش، وقال ان العيد جاء في 22 برمودة، إذن 8 + 15 = 23 يومًا، إذن صوم الرسل يكون 23 يومًا.

واختتم: معروف أن مجموع أيام فطر الميلاد وصوم الرسل معًا 81 يومًا في السنة البسيطة أو 82 يومًا في السنة الكبيسة لذلك فإننا إذا أسقطنا عدد أيام صوم الرسل من 81 يكون الباقي هو عدد أيام الرفاع أي إفطار الميلاد، ولكن في السنة الكبيسة الأبقطية إما نضيف إلى الباقي من عدد 81 المذكور يومًا واحدًا (وهو الثامن والعشرون من كيهك) ليصح عدد أيام الإفطار، أي بدل ذلك نجعل الإسقاط للكبيسة من 82.

وومن جهته قال الأنبا أغاثون أسقف مغاغة في مقالة له عن صوم الرسل، إن البعض يدعي أيضـًا فـي بعـض المصادر الكنسية "بصـوم التلاميذ"، وأما عن مدة الصوم فأوضح: أن الكنيسة قد حددت أن يبدأ صوم الرسل في الفترة من اليوم التالي لعيد العنصرة وحتى عيد استشهاد الرسولين بولس وبطرس.

وأما عن اختلاف مدة الصوم في الكنيسة، فيرجع السبب إلى إرتباط صوم الرسل بعيد العنصرة بالمرتبط بعيد القيامة الذي يشترط أن يأتي بعد الاحتفال بالفصح اليهودي، المعتمد على التقويم القمري غير الثابت لذلك تختلف مدة صوم الرسل والتي يجب ألا تقل عن 15 يوم ولا تزيد عن 49 يوما.

انه تحديد اليوم الذي فيه عيد القيامة وكم يومًا مضى من الشهر، فإذا كان العيد في برمهات نأخذ باقي برمهات ونضيف إليه 45 يومًا فيكون المجموع عدد أيام صوم الرسل، وإذا كان العيد في برمودة نأخذ باقي برمودة ونضيف إليه 15 يومًا فيكون المجموع عدد أيام صوم الرسل.

ومعروف أن مجموع أيام فطر الميلاد وصوم الرسل معًا 81 يومًا في السنة البسيطة أو 82 يومًا في السنة الكبيسة لذلك فإننا إذا أسقطنا عدد أيام صوم الرسل من 81 يكون الباقي هو عدد أيام الرفاع أي إفطار الميلاد، ولكن في السنة الكبيسة الأبقطية إما نضيف إلى الباقي من عدد 81 المذكور يومًا واحدًا (وهو الثامن والعشرون من كيهك) ليصح عدد أيام الإفطار، أي بدل ذلك نجعل الإسقاط للكبيسة من 82.