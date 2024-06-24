الإثنين 24 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

في أول أيامه.. كيف تُحدد الكنيسة موعد بدء ومدة صوم الرسل

كنيسة
كنيسة

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم ببداية صوم الرسل، وشرح الدكتور الارشذياكون رشدي واصف بهمان، في كتاب التقويم القبطي وحساب الأبقطي (علم الأبقطي)، طريقة معرفة عدد أيام صوم الرسل.

وقال: نحدد اليوم الذي فيه عيد القيامة وكم يومًا مضى من الشهر، فإذا كان العيد في برمهات نأخذ باقي برمهات ونضيف إليه 45 يومًا فيكون المجموع عدد أيام صوم الرسل، وإذا كان العيد في برمودة نأخذ باقي برمودة ونضيف إليه 15 يومًا فيكون المجموع عدد أيام صوم الرسل.

واعطي مثالا عن سنة 1705 ش، وقال ان العيد جاء في 22 برمودة، إذن 8 + 15 = 23 يومًا، إذن صوم الرسل يكون 23 يومًا.

واختتم: معروف أن مجموع أيام فطر الميلاد وصوم الرسل معًا 81 يومًا في السنة البسيطة أو 82 يومًا في السنة الكبيسة لذلك فإننا إذا أسقطنا عدد أيام صوم الرسل من 81 يكون الباقي هو عدد أيام الرفاع أي إفطار الميلاد، ولكن في السنة الكبيسة الأبقطية إما نضيف إلى الباقي من عدد 81 المذكور يومًا واحدًا (وهو الثامن والعشرون من كيهك) ليصح عدد أيام الإفطار، أي بدل ذلك نجعل الإسقاط للكبيسة من 82.

وومن جهته قال الأنبا أغاثون أسقف مغاغة في مقالة له عن صوم الرسل، إن البعض يدعي أيضـًا فـي بعـض المصادر الكنسية "بصـوم التلاميذ"، وأما عن مدة الصوم فأوضح: أن الكنيسة قد حددت أن يبدأ صوم الرسل في الفترة من اليوم التالي لعيد العنصرة وحتى عيد استشهاد الرسولين بولس وبطرس.

وأما عن اختلاف مدة الصوم في الكنيسة، فيرجع السبب إلى إرتباط صوم الرسل بعيد العنصرة بالمرتبط بعيد القيامة الذي يشترط أن يأتي بعد الاحتفال بالفصح اليهودي، المعتمد على التقويم القمري غير الثابت لذلك تختلف مدة صوم الرسل والتي يجب ألا تقل عن 15 يوم ولا تزيد عن 49 يوما. 

انه  تحديد اليوم الذي فيه عيد القيامة وكم يومًا مضى من الشهر، فإذا كان العيد في برمهات نأخذ باقي برمهات ونضيف إليه 45 يومًا فيكون المجموع عدد أيام صوم الرسل، وإذا كان العيد في برمودة نأخذ باقي برمودة ونضيف إليه 15 يومًا فيكون المجموع عدد أيام صوم الرسل.

ومعروف أن مجموع أيام فطر الميلاد وصوم الرسل معًا 81 يومًا في السنة البسيطة أو 82 يومًا في السنة الكبيسة لذلك فإننا إذا أسقطنا عدد أيام صوم الرسل من 81 يكون الباقي هو عدد أيام الرفاع أي إفطار الميلاد، ولكن في السنة الكبيسة الأبقطية إما نضيف إلى الباقي من عدد 81 المذكور يومًا واحدًا (وهو الثامن والعشرون من كيهك) ليصح عدد أيام الإفطار، أي بدل ذلك نجعل الإسقاط للكبيسة من 82.

أمور هامة تميز بها صوم الرسل ا صوم الرسل 2024 الكنائس المصرية صوم الرسل بدء صوم الرسل بدء صوم الرسل 2024

مواد متعلقة

حدث في مثل هذا اليوم.. انعقاد المجمع المسكونيّ الثالث في أفسس 431

الكنيسة اللاتينية تحتفل بذكرى القديسة الشهيدة أغربيني

الكنيسة البيزنطية تحتفل بعيد زيارة العذراء لأليصابات

بعد ختام الخماسين.. الأقباط يحتفلون بصوم الرسل غدًا

مع احتفالات العنصرة.. ما هى السجدة وأنواعها وطقوسها؟

بطريركية السريان الأرثوذكس: لعيد العنصرة ارتباط زراعي بالعهد القديم

مع الاحتفال به.. الأب بطرس جنحو يروي تفاصيل حدث حلول الروح القدس

رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في خدمة اجتماع الأحد بالكنيسة الرسولية بالشرابية

الأكثر قراءة

كم تبلغ حصة الفرد من الخبز المدعم فى الشهر بعد القرار الأخير للحكومة؟

إجابة امتحان العربى ثالثة ثانوى 2023/ 2024 اليوم

طرح جديد لشقق "سكن لكل المصريين" 2024 بأسعار مخفضة وشروط ميسّرة.. إليك التفاصيل

مصر تعزى الأردن فى ضحايا حادث شاحنات المساعدات المتجهة لقطاع غزة

بقرار من رئيس الوزراء.. الأحد المقبل إجازة رسمية بمناسبة 30 يونيو

رسميا.. تنسيق الثانوية العامة 2024 محافظة المنوفية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

دعوة للتأمل وطرح.. Silence الأسئلة المحرمة

محمود خليل

لقمان الحكيم

رشا عبدالمنعم

جميلة والحب غير المشروط

ماجد حبته

خطة تدريب التنمية المحلية

لواء. محسن الفحام

ما قبلها.. وما بعدها

لواء.حمدى البطران

أول مؤتمر مصرى للموسيقى

حسين دعسة

حرب لبنان مع غزة.. مفتوحة على كل الخيارات

د. منى حلمى

الموسيقى وذكر الله!

صور

امتحان اللغة العربية يمر بسهولة وسط ابتهاج الطلاب واحتفاء الأهالى

قلوب الأمهات تُشارك أبناءها رهبة امتحان اللغة العربية

مباراة فوز الأهلي على الداخلية في اللحظات الأخيرة

محطة تل أبيب

المزيد

عمليات مركزة.. خطة جيش الاحتلال لإنهاء الحرب البرية فى غزة وإعلان الانتصار

هآرتس: استمرار المفاوضات للوصول لاتفاق لوقف إطلاق النار فى غزة

بعد اغتيال قيادى حماس "رائد سعد".. من التالى فى قائمة الاغتيالات الإسرائيلية؟