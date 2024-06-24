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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تعديل المخططات التفصيلية لقرى فى ميت غمر بالدقهلية

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية

نشرت اليوم الإثنين، الوقائع الرسمية، قرارين لمحافظ الدقهلية بتعديل والموافقة على المخططات التفصيلية لقرى بمراكز المحافظة وفق قانون البناء الموحد.

تفاصيل القرارين

ونص القرار الأول الذى حمل رقم 391 لسنة 2024 بشأن تعديل المخططات التفصيلية لقرية أتميدة التابعة لمركز ومدينة ميت غمر على النحو التالى: يتم رفع جزء الشارع بعرض 6 أمتار، ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للقرية كما هو موضح بالرسم.

ونص القرار الثانى لمحافظة الدقهلية، قــرار رقـم 346 لسنة 2024 تعديل المخططات التفصيلية لقرية أتميدة التابعة لمركز ومدينة ميت غمر  ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للقرية كما هو موضح بالرسم.

ونص قرار محافظة الدقهلية: قــرار رقـم 346 لسنة 2024 محافظ الدقهلية، بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانية المشكلة بقرار المحافظ رقم 271 لسنة 2015 والمنعقد يوم ( ) الموافق / /2024؛ ووفقًا لما ارتأيناه تحقيقًا للصالح العام؛ قـــــررنا:

 مادة 1 - تُعدل المخططات التفصيلية لقرية أتميدة التابعة لمركز ومدينة ميت غمر  ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة، وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للقرية كما هو موضح بالرسم.

 مادة 2 - يعتبر محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانية المؤرخ فى / /2024 مكملًا للقرار فيما لم يرد بهذا القرار. 

مادة 3 - على كل الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ صدوره.

 مادة 4 - يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

 صدر فى 31/ 3/ 2024 

محافظ الدقهلية 

الدكتور/ أيمن مختار

أتميدة مركز ومدينة ميت غمر الوقائع الرسمية المخططات التفصيلية قانون البناء الموحد محافظ الدقهلية

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