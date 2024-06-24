الأربعاء.. إحياء ذكرى رحيل المفكر سيد البحراوى بجامعة القاهرة

يحيي مركز اللغة والثقافة العربية بجامعة القاهرة، ذكرى رحيل المفكر والدكتور الراحل سيد البحراوي، أستاذ الأدب العربى الحديث والنقد بكلية الآداب - قسم اللغة العربية، الذي وافته المنية في عام 2018، بعد صراع طويل مع المرض عن عمر يقارب 65 عاما.

تعقد الندوة في تمام الساعة الخامسة من مساء بعد غد الأربعاء، ومن المقرر أن يتحدث عنه الدكتور خيري دومة أستاذ الأدب العربي الحديث، ويدير الندوة الدكتور محمود عبد الغفار أستاذ الأدب العربي الحديث والمقارن.

إحياء ذكرى رحيل المفكر والدكتور الراحل سيد البحراوى

سيد البحراوى، ناقد أديب وأستاذ جامعى، عمل فى جامعة ليون الثانية بفرنسا، وتولى الإشراف على عشرات الرسائل العلمية فى مصر والجزائر وفرنسا، شارك الدكتور سيد البحراوي في الكثير من المؤتمرات الدولية والعربية منذ عام 1979، ونُشرت مقالاته في مختلف الصحف المصرية والعربية والفرنسية، وكتب عنه مجموعة من الباحثين في كتاب صدر عن دار العين سنة 2010 بعنوان "النقد والإبداع والواقع.. نموذج سيد البحراوى" مع مقدمة للدكتور محمد مشبال.

مؤلفات سيد البحراوى

صدر للدكتور سيد البحراوى العديد من الأعمال النقدية والإبداعية تعد من أهم المراجع الأكاديمية، بجانب عدد من الأعمال الأدبية ما بين رواية وقصص قصيرة وروايات قصيرة، وتقول الدكتورة هالة البدرى عن أعماله الأدبية فى مقال لها نشر بعنوان "سيد البحراوى ناقدًا ومبدعًا": عكست أعماله الأدبية سؤال الموت والوجود والتحقق، أزمة الذات التي لا تنتهى إلى الغياب والموت وحسب، بل تتورط فى ما يعانيه الإنسان من ألم من أجل تحقيق الذات، وإن كان ذلك على حساب تمزقها بين الروح والجسد، كما فى "ليل مدريد" أو تناقض حريتها مع الواقع المخيف الجامد كما فى القصص القصيرة.