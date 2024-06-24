الإثنين 24 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأربعاء.. إحياء ذكرى رحيل المفكر سيد البحراوى بجامعة القاهرة

المفكر والدكتور الراحل
المفكر والدكتور الراحل سيد البحراوي

يحيي مركز اللغة والثقافة العربية بجامعة القاهرة، ذكرى رحيل المفكر والدكتور الراحل سيد البحراوي، أستاذ الأدب العربى الحديث والنقد بكلية الآداب - قسم اللغة العربية، الذي وافته المنية في عام 2018، بعد صراع طويل مع المرض عن عمر يقارب 65 عاما.

تعقد الندوة في تمام الساعة الخامسة من مساء بعد غد الأربعاء، ومن المقرر أن يتحدث عنه الدكتور خيري دومة أستاذ الأدب العربي الحديث، ويدير الندوة الدكتور محمود عبد الغفار أستاذ الأدب العربي الحديث والمقارن.

إحياء ذكرى رحيل المفكر والدكتور الراحل سيد البحراوى

سيد البحراوى، ناقد أديب وأستاذ جامعى، عمل فى جامعة ليون الثانية بفرنسا، وتولى الإشراف على عشرات الرسائل العلمية فى مصر والجزائر وفرنسا، شارك الدكتور سيد البحراوي في الكثير من المؤتمرات الدولية والعربية منذ عام 1979، ونُشرت مقالاته في مختلف الصحف المصرية والعربية والفرنسية، وكتب عنه مجموعة من الباحثين في كتاب صدر عن دار العين سنة 2010 بعنوان "النقد والإبداع والواقع.. نموذج سيد البحراوى" مع مقدمة للدكتور محمد مشبال.

مؤلفات سيد البحراوى

صدر للدكتور سيد البحراوى العديد من الأعمال النقدية والإبداعية تعد من أهم المراجع الأكاديمية، بجانب عدد من الأعمال الأدبية ما بين رواية وقصص قصيرة وروايات قصيرة، وتقول الدكتورة هالة البدرى عن أعماله الأدبية فى مقال لها نشر بعنوان "سيد البحراوى ناقدًا ومبدعًا": عكست أعماله الأدبية سؤال الموت والوجود والتحقق، أزمة الذات التي لا تنتهى إلى الغياب والموت وحسب، بل تتورط فى ما يعانيه الإنسان من ألم من أجل تحقيق الذات، وإن كان ذلك على حساب تمزقها بين الروح والجسد، كما فى "ليل مدريد" أو تناقض حريتها مع الواقع المخيف الجامد كما فى القصص القصيرة.

مركز اللغة والثقافة العربية جامعة القاهرة المفكر والدكتور الراحل سيد البحراوي سيد البحراوي مؤلفات سيد البحراوى الأدب العربي الحديث إحياء ذكرى رحيل المفكر والدكتور الراحل سيد البحراوي

مواد متعلقة

غدًا.. "دور التقنيات الحديثة في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة" بالأعلى للثقافة

الأكثر قراءة

كم تبلغ حصة الفرد من الخبز المدعم فى الشهر بعد القرار الأخير للحكومة؟

إجابة امتحان العربى ثالثة ثانوى 2023/ 2024 اليوم

طرح جديد لشقق "سكن لكل المصريين" 2024 بأسعار مخفضة وشروط ميسّرة.. إليك التفاصيل

مصر تعزى الأردن فى ضحايا حادث شاحنات المساعدات المتجهة لقطاع غزة

بقرار من رئيس الوزراء.. الأحد المقبل إجازة رسمية بمناسبة 30 يونيو

رسميا.. تنسيق الثانوية العامة 2024 محافظة المنوفية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

دعوة للتأمل وطرح.. Silence الأسئلة المحرمة

محمود خليل

لقمان الحكيم

رشا عبدالمنعم

جميلة والحب غير المشروط

ماجد حبته

خطة تدريب التنمية المحلية

لواء. محسن الفحام

ما قبلها.. وما بعدها

لواء.حمدى البطران

أول مؤتمر مصرى للموسيقى

حسين دعسة

حرب لبنان مع غزة.. مفتوحة على كل الخيارات

د. منى حلمى

الموسيقى وذكر الله!

صور

امتحان اللغة العربية يمر بسهولة وسط ابتهاج الطلاب واحتفاء الأهالى

قلوب الأمهات تُشارك أبناءها رهبة امتحان اللغة العربية

مباراة فوز الأهلي على الداخلية في اللحظات الأخيرة

محطة تل أبيب

المزيد

عمليات مركزة.. خطة جيش الاحتلال لإنهاء الحرب البرية فى غزة وإعلان الانتصار

هآرتس: استمرار المفاوضات للوصول لاتفاق لوقف إطلاق النار فى غزة

بعد اغتيال قيادى حماس "رائد سعد".. من التالى فى قائمة الاغتيالات الإسرائيلية؟