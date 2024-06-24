الإثنين 24 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لجنة من الزراعة تتفقد الزراعات الصيفية فى أسيوط

الزراعات
الزراعات

قامت مديرية الزراعة بمحافظة أسيوط بالمرور الميدانى على الزراعات الصيفية وزراعات الذرة الشامية والذرة الرفيعة والقطن فى قرى ومراكز المحافظة والاطمئنان على حالة الزراعات.

  لجنة للمرور الميدانى 

وقالت الدكتورة شيرين حسين مدير عام المكافحة، إن مديرية زراعة أسيوط قامت بتشكيل لجنة من الإدارة العامة للمكافحة وإدارة الإرشاد الزراعى بالمديرية للمرور على الزراعات الصيفية بمركز أبنوب، مشيرة إلى أن اللجنة قامت بالمرور على زراعات القطن بناحية سوالم أبنوب زراعة هشام أحمد هشام بحوض عليوة مساحة ٤٠ قيراطا، وحوض الشابورة مساحة ١٢ قيراطا، وحوض مكى مساحة ١٢ قيراطا، كما تم المرور على زراعات القطن بحوض أبو عقلة مساحة فدان، زراعة أسامة خميس، وبالمرور وجدت النباتات بحالة جيدة، ومتابعة دورية لزراعات الذرة بمديرية زراعة أسيوط.

وأوضحت مدير عام المكافحة أن اللجنة مرت على زراعات الذرة الشامية بناحية سوالم أبنوب، حوض عليوة، زراعة أشرف نياز عثمان، مساحة فدان، وزراعة عمر محروس كبك مساحة ١٢ قيراطا، وحوض الشابوره زراعة على صديق مصطفى مساحة فدان، وحوض مكى زراعة ناصر عبد الحميد، وحوض البير زراعة ناجى عليان خليل، وتم تقديم الإرشادات الزراعية، وتوصية المزارعين فى حالة ظهور إصابة بدودة الحشد بضرورة الرش بأحد المبيدات الموصى بها من وزارة الزراعة، والمتوافرة بالإدارة الزراعية، كما تم شرح توقيت وطريقة الرش الأمثل.

شارك بلجنة زراعة أسيوط كل من الدكتوره شيرين حسين على مدير عام المكافحة بالمديرية والمهندس إسلام محمد سيد مسئول العلاجات بالإدارة العامة للمكافحة، والمهندس عبد النعيم فوزى إخصائى الحبوب بإدارة الإرشاد الزراعى، والمهندس حمادة عبد الحفيظ رئيس قسم المكافحة بالإدارة الزراعية بأبنوب. ويأتي ذلك بناءً على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء عصام سعد محافظ أسيوط، والدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة وتوجيهات والدكتور أحمد محمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات وتوجيهات المهندس محمود صبحى وكيل زراعه أسيوط.

لجنة الزراعة تتفقد الزراعات الصيفية محافظة

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