الإثنين 24 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2024.. وجدول المواد المتبقية للشعب الثلاثة

طلاب
طلاب

يتسأل الملايين عن موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2024 عبر المنصات الإلكترونية، وذلك منذ انطلاق الامتحانات في يوم الاثنين الموافق 10 يونيو 2024 بامتحان المواد خارج المجموع (التربية الدينية، التربية الوطنية، الاقتصاد والاحصاء) فيما تم استئناف الامتحانات بالمواد المضافة للمجموع يوم السبت 22 يونيو 2024.

موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2024

يأتي موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2024 لطلاب الشعبة العلمية علوم والأدبية يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024 بمادتي الأحياء والفلسفة والمنطق فيما ينتهي طلاب الشعبة العلمية رياضة من الامتحانات يوم السبت الموافق 20 يوليو 2024 بامتحان مادة الديناميكا وذلك وفقا للجدول الزمني المعتمد رسميًا.

ونفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في وقت سابق وجود أي تعديل في الجدول المنظم لسير الامتحان لطلاب الشعب العلمية الثلاثة (علمي علوم، علمي رياضة، أدبي) عقب اعتماد الجدول المعلن لنتظيم سير الامتحانات المعتمد بشكل رسمي وتم الإعلان عنه.

موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2024

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جدول المواد المتبقية لامتحانات طلاب الثانوية العامة 2024 

جاء جدول المواد المتبقية لامتحانات طلاب الثانوية العامة 2024 لطلاب الشعب الثلاثة كما يلي:-

  • يوم الثلاثاء الموافق 25/6/2024 امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.
  • يوم السبت الموافق 29/6/2024 امتحان مادة الفيزياء ومادة التاريخ.
  • يوم الثلاثاء الموافق 2/7/2024 امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.
  • يوم السبت الموافق 6/7/2024 امتحان مادة الكيمياء ومادة الجغرافيا.
  • يوم الأربعاء الموافق 10/7/2024 امتحان مادة الجيوليوجيا والعلوم البيئية ومادة الجبر والهندسة الفراغية ومادة علم النفس والاجتماع.
  • يوم السبت الموافق 13/7/2024 امتحان مادة التفاضل والتكامل.
  • يوم الأربعاء الموافق 17/7/2024 امتحان مادة الأحياء ومادة الاستاتيكا ومادة الفلسفة والمنطق.
  • يوم السبت الموافق 20/7/2024 امتحان مادة الديناميكا.

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