الإثنين 24 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كم تبلغ حصة الفرد من الخبز المدعم فى الشهر بعد القرار الأخير للحكومة؟

خبز
خبز

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن حصة الفرد من الخبز المدعم على بطاقة التموين بعد قرار رفع سعره إلى 20 قرشًا اعتبارًا من أول يونيو 2024.

تفاصيل حصة الفرد من الخبز المدعم

يحصل كل فرد من العائلة المكونة من 4 أفراد على 5 أرغفة، ليصبح إجمالي حصة الأسرة 20 رغيفًا يوميًا، ويتم تحديد حصة الفرد من الخبز المدعم حسب عدد أفراد الأسرة المقيدين على بطاقة التموين.

دعم السلع الأساسية

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في تصريحات سابقة، على التزام الدولة بدعم السلع الأساسية، خاصة تلك التي تمس المواطن بشكل مباشر، ودعا رئيس الوزراء إلى حوار وطني مع الخبراء لوضع خطة لتحويل منظومة الدعم من عينية إلى نقدية، وتم تحديده بـ2000 جنيه، أي ما يعادل 13 ألفًا و300 جنيه لطن القمح، وأكد رئيس شعبة أصحاب المخابز، عطية حماد، على عدم وجود أي نية لزيادة سعر الخبز السياحي أو الفينو في الوقت القريب.

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