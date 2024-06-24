أستاذ مناخ: زراعة أكثر من 3 ملايين شجرة قرار مهم للغاية (فيديو)

قال الدكتور علي قطب أستاذ المناخ، إن زراعة أكثر من 3 ملايين شجرة ضمن المبادرة الرئاسية “100 مليون شجرة” قرار مهم للغاية، وأنه يجب على المحليات متابعة هذه الأشجار بعد زراعتها، لافتا إلى أن الزراعة لها دور مهم في التأثير على المناخ.

وأضاف الدكتور علي قطب، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المناخ أيضا يرتبط بالزراعة، موضحا أن الزراعة بصفة عامة تتأثر بالمناخ سواء حارا أو رطبا أو ممطرا، بل إنها تؤثر أيضا في المناخ.

جهود الدولة فى زراعة الأشجار وتأثيرها على درجات الحرارة

وأوضح أستاذ المناخ، أن دور الزراعة مهم جدًا في حياة الإنسان، لأنها تعمل على تنقية الهواء من ثاني أكسيد الكربون، وإطلاق الأكسجين إضافة إلى الشكل الجمالي، موضحا أن اللون الأخضر يعطي تفاؤلا وأملا للإنسان، مطالبا بضرورة التوسع في المسطحات الخضراء بصفة عامة خاصة الأشجار لأنها تعكس جزءا كبيرا جدًا من أشعة الشمس.