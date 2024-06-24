لافتتاح مشروعات تنموية تُنفذها مصر.. وزير الرى يتوجه إلى جنوب السودان

يتوجه الدكتورهاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اليوم الإثنين، إلى دولة جنوب السودان، على رأس وفد رفيع المستوى، وذلك في زيارة رسمية تستمر لمدة 4 أيام.

ومن المقرر أن يلتقى الدكتور هاني سويلم، وزير الري، الرئيس سلفا كير رئيس جمهورية جنوب السودان، وعدد من كبار المسئولين بجنوب السودان، وأيضًا إجراء مباحثات مع بال ماي دينج وزير الموارد المائية والري بجنوب السودان؛ بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجال الموارد المائية والري بين البلدين الشقيقين.

إضافة إلى ذلك، يشهد وزير الموارد المائية والري، إاتتاح وتدشين عدد من المشروعات التي تنفذها مصر لخدمة الأهالي والمواطنين بدولة جنوب السودان الشقيقة.

تنفيذ حزمة مشروعات تنموية من خلال مصر

جدير بالذكر، أنه يتم تنفيذ حزمة مشروعات تنموية من خلال مصر، وذلك لخدمة الأشقاء بدولة جنوب السودان، تتضمن إنشاء 8 محطات مياه شرب جوفية لتوفير مياه الشرب النقية للمواطنين، وذلك تأكيدا على التعاون المثمر بين الدولتين في مجال الموارد المائية.

كما تنفذ وزارة الري، عدة مشروعات للحد من مخاطر الأمطار وسدود لحصاد الأمطار للاستفادة منها في أوقات الجفاف لمواطني جنوب السودان، ومشروعات تطهيرات بحر الغزال بمنطقة بنتيو بولاية الوحدة للحد من تأثيرات الفيضانات.