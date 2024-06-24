الإثنين 24 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضمن مبادرة "حياة كريمة"..

محافظ أسوان يتابع 37 مشروعًا تنمويًا وخدميًا فى كوم أمبو

مشروعات حياة كريمة
مشروعات حياة كريمة

تابع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، جهود وحدة حياة كريمة بالمحافظة خلال مرورها الميداني داخل 16 تابعًا بقرية إقليت بمركز كوم أمبو لمتابعة 37 مشروعًا تنمويًا وخدميًا، وتم الانتهاء من 25 مشروعًا منها بنسبة 100% ليستفيد منها نحو 56 ألف نسمة.  

جاء ذلك في إطار تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين فى القرى الأكثر احتياجًا وتطوير الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين. 

وشدد محافظ أسوان على ضرورة الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات الجارية، وسحب أي مشروعات من الشركات والمقاولين في حالة التقاعس وعدم الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد لنهوها، مع دخول أي مشروعات يتم نهوها للتشغيل التجريبي حتى يجني المواطنون ثمار الإنجازات والنجاحات التي حققتها المبادرة الرئاسية، ويلمسوا على أرض الواقع هذه الجهود التي ساهمت في تحسين جودة الحياة لهم. 

مشروعات "حياة كريمة" بأسوان

من جهته، أوضح اللواء ياسر عبدالشافي، السكرتير العام المساعد، أنه بناءً على تعليمات محافظ أسوان تتابع وحدة "حياة كريمة" ميدانيًا المشروعات الجارية بمختلف مدن ومراكز المحافظة، ويتم رصد أي معوقات أو ملاحظات، ويتم إبلاغ الجهات المنفذة لها لسرعة تلافيها على الوجه الأكمل، مع التأكيد على تكليفات محافظ أسوان بزيادة المسطحات الخضراء والتشجير أمام المجمع الخدمي والزراعي، وتحقيق التنسيق الحضاري بشكلٍ جمالي ومتميز. 

ولفت إلى أن وحدة "حياة كريمة" تابعت معدلات تنفيذ مشروع إنشاء توسعة محطة مياه الشرب بفطيرة، حيث جارٍ العمل بها على قدمٍ وساق بنسبة تنفيذ 85% للأعمال المدنية، و40% للتركيبات الكهروميكانيكية، ومن المقرر نهوها في نوفمبر المقبل ليعقبها تنفيذ أعمال الرصف، لتحقيق السيولة المطلوبة بشوارع القرية، وخاصة بقرية منيحة.

كما تم عقد اجتماع مع الجهات المعنية بتنفيذ مشروعات تبطين ترعة إقليت الرئيسية والعمارات السكنية ومكتب البريد والمدارس ومراكز الشباب ووحدة طب الأسرة ومحطة الرفع، وتم التشديد لنهوها وفقًا للتوقيتات الزمنية المحددة لها.

مشروعات حياة كريمة
مشروعات حياة كريمة
مشروعات حياة كريمة
مشروعات حياة كريمة
أسوان حياة كريمه المرور الميداني قروى إقليت كوم امبو

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