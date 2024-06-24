الإثنين 24 يونيو 2024
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%48 حجم تنفيذ الأعمال بخط سكة حديد "الروبيكى" للجسور.. و12% للأعمال الصناعية

الروبيكى
الروبيكى

كشف مصدر مسئول بـالهيئة القومية لسكك حديد مصر عن أن نسبة تنفيذ خط سكة حديد (الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس) بلغت 48% للجسور (مسار القطار) و12% للأعمال الصناعية (كبارى - أنفاق - برابخ).

وأشار المصدر لـ"الدستور" إلى أن مسار القطار يبدأ من تفريعة عند مدينة الروبيكى الصناعية ويدخل المنطقة الصناعية لمدينة العاشر من رمضان بمسار فرد بطول 16 كم ومن منطقة التفرع قرب محطة (مدينة المعرفة) للقطار الخفيف LRT وتصل طول الوصلة المزدوجة حتى مدينة بلبيس إلى 47 كم، مشيرا إلى أنه ستخدم الخدمة حركة البضائع وكذلك الركاب من العاملين فى المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان والقادمين من مناطق شرق الدلتا عن طريق خط سكة حديد الشرق.

جدير بالذكر أن المهندس محمد عامر، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، قال إن عدد الركاب على كل خطوط السكة الحديد يبلغ متوسطه اليومي 1.2 مليون راكب يوميا تقريبا، مشيرا إلى أن عدد الرحلات اليومي تبلغ 894 رحلة/ يوميا ذلك بخلاف القطارات الإضافية التي يتم تشغيلها خلال المواسم والأعياد، حيث بلغت إيرادات قطارات الركاب إجمالي (3411 مليون جنيه مصري) خلال العام المالي 2022/2023.

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وأضاف “عامر” فى تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن الدفع الإلكترونى الخاص بحجز التذاكر متاح الآن ويسهل  حجز تذاكر السفر بالقطارات بأكثر من طريقة بخلاف شبابيك التذاكر بالمحطات منها: الحجز أون لاين عن طريق الموقع الإلكتروني للهيئة (web site) وتطبيق على الهاتف المحمول (mobile app) . وكذا  الحجز عن طريق وكلاء البيع (فوري – خالص وأمان وشركائهم ) على قطارات الدرجة الثالثة المكيفة والتهوية الديناميكية وقطارات تحيا مصر وبعض قطارات VIP (905- 906- 916- 917) لتقديم خدمه أفضل لجمهور الركاب وجار فتح التعاقدات مع وكلاء جدد (البريد المصري).

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بجانب الحجز عن طريق مكاتب المدينة 33 مكتبا منتشرة بالميادين والجامعات والنوادي والهيئات القضائية، كما توجد شبابيك حجز مخصصة للأجانب والعرب، مشيرا إلى إتاحة الحجز عن طريق الفيزا (بالجنيه المصري والعملة الأجنبية للأجانب) ببعض مكاتب وشبابيك الحجز بكل المناطق.

الهيئة القومية لسكك حديد مصر تنفيذ خط سكة حديد المصدر للدستور مسار القطار مدينة الروبيكى الصناعية بالهيئة القومية لسكك حديد مصر

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