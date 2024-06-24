الإثنين 24 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قصف إسرائيلى على حيى البرازيل وتل السلطان ومخيم الشابورة فى رفح الفلسطينية

قصف إسرائيلي
قصف إسرائيلي

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل، نقلًا عن إعلام فلسطيني، بقصف مدفعي إسرائيلي يستهدف حيي البرازيل وتل السلطان ومخيم الشابورة في مدينة رفح الفلسطينية.

العدوان الإسرائيلي على غزة

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 37.598 مواطن، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 86.032 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

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