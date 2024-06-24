"ولاد رزق" فى المقدمة.. بالأرقام إيرادات أفلام شباك التذاكر المصرى أمس

حققت أفلام موسم عيد الأضحى السينمائي 2024 نجاحًا كبيرًا بين الجمهور بعد أن اشتعلت المنافسة بين نجوم الصف الأول لحصد إيرادات البوكس أوفيس المصري.

وفاز بنصيب الأسد من الإيرادات فيلم ولاد رزق 3، الذي تصدر المشهد بفارق كبير عن كل الأفلام المعروضة.

وفيما يلي نرصد إيرادات شباك التذاكر المصري أمس.

إيرادات شباك التذاكر المصري

جمع فيلم "ولاد رزق 3- القاضية"، ليلة أمس الأحد، إيرادات بلغت 7،485،600 جنيه، ليحتل المركز الأول في قائمة الإيراد اليومي لشباك التذاكر المصري.

وفيلم ولاد رزق 3 من بطولة عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم: أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، كريم قاسم، محمد لطفي، آسر ياسين، سيد رجب، نسرين أمين، محمد ممدوح، أحمد داود، علي صبحي، ومن أبرز ضيوف الشرف الملاكم العالمي تايسون فيوري، وكريم عبدالعزيز، والعمل من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

وجاء فى المركز الثانى فيلم "اللعب مع العيال" بطولة النجم محمد إمام، محققًا أمس الأحد 1،112،897 جنيه.

والفيلم من إنتاج اتحاد الفنانين للسينما والفيديو، ويشارك في بطولته مع محمد إمام كل من أسماء جلال وباسم سمرة وحجاج عبدالعظيم وويزو ومصطفى غريب وغيرهم، من تأليف وإخراج شريف عرفة، وهو العمل الأول الذي بينه وبين محمد عادل إمام.



بينما حقق فيلم "عصابة الماكس"، أمس، إيرادات بلغت قيمتها 509.621 جنيه، ليحتل المركز الثالث.

فيلم عصابة الماكس بطولة أحمد فهمى، لبلبة، روبي، أوس أوس، حاتم صلاح، محمد لطفى وأحمد فهيم، مصطفى بسيط، وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا وهشام ماجد، والفيلم من تأليف أمجد الشرقاوي وفادي أبوالسعود، والفيلم من إخراج حسام سليمان في أولى تجاربه الإخراجية، وإنتاج هشام عبدالخالق.

وجاء فى المركز الأخير فيلم أهل الكهف محققًا إيرادات بلغت 325،785 جنيه، ليتذيل القائمة.

والفيلم من بطولة خالد النبوي وغادة عادل ومحمد ممدوح ومحمد فراج وأحمد عيد وريم مصطفي وبسنت شوقي وهاجر أحمد وصبري فواز ورشوان توفيق وأحمد وفيق وغيرهم، ومعالجة سينمائية أيمن بهجت قمر، وإنتاج محمد رشيدي رشيدي برودكشن، وإخراج عمرو عرفة.