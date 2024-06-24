محافظ أسوان: تخطى المستهدف لتوريد القمح بنسبة 119.7%

تواصل أجهزة محافظة أسوان جهودها لتقديم التسهيلات المختلفة للمزارعين لإنجاح موسم توريد القمح واستلام أكبر قدر ممكن من القمح المحلى لموسم الحصاد 2024، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

تخطى المستهدف فى توريد القمح

وفى هذا الإطار أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، تخطي المستهدف فى توريد كميات القمح داخل وخارج المحافظة بنسبة 119.7%، حيث وصل إجمالى الكميات الموردة إلى 438 ألفا و837 طنا، فى حين أن المستهدف 366 ألفا و670 طنا.

وأكد محافظ أسوان أنه فى ظل التعاون البنّاء بين المسئولين بمديرية التموين، بقيادة المهندس خالد أبوالقاسم، وكافة الجهات المختصة بالوزارة والمحافظة، تستكمل اللجان الفرعية جهودها فى المواقع التخزينية التى ما زالت بها مساحات تخزين، وذلك عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث بلغ إجمالى كمية القمح الموردة للمواقع التخزينية داخل المحافظة، بالإضافة إلى التقاوى، 161 ألفا و934 طنا.

وبلغ إجمالى كمية القمح الموردة للمواقع التخزينية بما فيها التقاوى خارج المحافظة، فى محافظات الأقصر وقنا وسوهاج وأسيوط والمنيا، 276 ألفا و903 أطنان، وبالتوازى يتم متابعة استلام الموردين والمزارعين مستحقاتهم المالية أولًا بأول وفقًا لقرار الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، والمتعلق بزيادة سعر استلام الإردب لهذا العام إلى 2000 جنيه نقاوة 23.5، و1950 جنيها نقاوة 23، و1900 جنيه نقاوة 22.5.