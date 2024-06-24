الإثنين 24 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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وزيرة الخارجية الألمانية تتوجه إلى لبنان هذا الأسبوع

أنالينا بيربوك،
أنالينا بيربوك،

أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، أنها ستتوجه إلى لبنان هذا الأسبوع، لافتة إلى أن الوضع على الحدود مع إسرائيل أكثر من مقلق.

 

ولفتت، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الإثنين، إلى أن الأوضاع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية تشكل قلقًا كبيرًا لدينا.

 

كما أن "بيربوك" ستتوجه اليوم إلى إسرائيل مباشرة بعد اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج، ولدى وصولها تل أبيب ستلقي خطابًا في مؤتمر هرتسليا الأمني.

 

وستجري غدًا الثلاثاء، محادثات مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى في رام الله بالضفة الغربية المحتلة، وتلتقي أيضًا بنظيرها الإسرائيلي يسرائيل كاتس في القدس المحتلة، ثم بعد ذلك التوجه إلى لبنان لمحادثات مع المسئولين في بيروت.

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