الإثنين 24 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره طريق إسكندرية الصحراوي

ارشيفيه
ارشيفيه

أصيب شخص بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره طريق إسكندرية الصحراوى، وتم نقل المصاب إلى المستشفى، واتخاذ الإجراء القانوني تجاه قائد السيارة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره طريق إسكندرية الصحراوى

فور تلقى بلاغا بوقوع حادث بطريق إسكندرية الصحراوى، مفاده وجود مصادمة، على الفور انتقل رجال الإسعاف  لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة، مما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى، وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، لضبط مالك السيارة وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

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