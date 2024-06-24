كندة علوش تفتح دولاب الأوجاع.. حكايات المشاهير مع "المرض الخبيث": العزيمة سر الانتصار

أثارت الفنانة كندة علوش جدلًا واسعًا بعد إعلانها عن إصابتها بسرطان الثدي، لتُضاف إلى قائمة طويلة من المشاهير الذين واجهوا هذا المرض الخبيث.

كندة علوش

واجهت كندة علوش خبر إصابتها بشجاعة وتصميم، وحرصت على إكمال حياتها بشكل طبيعي حفاظًا على أطفالها، وتلقت علوش ضربة قوية عندما علمت بإصابة والدتها بنفس المرض، لتخوض رحلة علاج مضاعفة.

كندة علوش

لميس الحديدى

كشفت الإعلامية لميس الحديدي عن إصابتها بالسرطان منذ 10 سنوات، مؤكدة أنها أخفت خبر إصابتها عن الجميع حتى لا تُثير قلقهم، وتابعت الحديدي عملها دون توقف حتى خلال رحلة العلاج، مُظهرة صلابة وإرادة قوية.

لميس الحديدي

محمد عبده

أعلن الفنان محمد عبده عن إصابته بسرطان البروستاتا، وتلقى العلاج في فرنسا، وقد أظهر الكورس العلاجي فعالية كبيرة، حيث تحسن وضعه الصحي بشكل ملحوظ، ليعلن تعافيه التام من المرض مؤخرًا.

محمد عبده

إليسا

روت الفنانة إليسا تفاصيل إصابتها بسرطان الثدي في فيلمها الوثائقي "It’s OK"، وأرجعت إليسا إصابتها إلى معاناتها النفسية خلال علاقة عاطفية سابقة.

إليسا

سمية الألفى

واجهت الفنانة سمية الألفى رحلة علاج طويلة مع سرطان الثدي في المرحلة الرابعة، وتعرضت الألفي لعملية جراحية وعلاج كيماوي، لكنها تمكنت من هزيمة المرض بفضل إيمانها وإرادتها القوية.

سمية الألفي

عايدة رياض

كشفت الفنانة القديرة عايدة رياض عن معركة قوية خاضتها ضد مرض السرطان، حيث تم تشخيصها بسرطان المثانة عام 2015، بدأت رحلتها مع المرض عندما شعرت بالتعب الشديد أثناء تصوير أحد أعمالها الفنية، وبعد انتهاء التصوير أجرت بعض الفحوصات الطبية التي أشارت إلى وجود التهابات، وبدأت بتناول الأدوية لمدة ثلاثة أشهر.