الإثنين 24 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تصل لـ50 درجة.. الأرصاد تحذر من موجة شديدة الحرارة وتوجه تحذيرًا عاجلًا للمواطنين

طقس حار
طقس حار

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تتأثر بارتفاع شديد في درجات الحرارة، وذلك بعد دخول البلاد في فصل الصيف بشكل رسمي، منوهة بأنه على مدار هذا الأسبوع نتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي.

 

وأضافت غانم، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى المصرية، أن البلاد تتأثر بكتل هوائية شديدة الحرارة، حيث تصل قيم درجات الحرارة لـ50 درجة، لكن بعد مرور الكتل الهوائية على البحر المتوسط تقل هذه الدرجة لأقل من 50.

ارتفاع في قيم درجات الحرارة والرطوبة 

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن البلاد تتأثر بارتفاع في قيم درجات الحرارة والرطوبة، لذلك على الجميع توخي الحذر من الارتفاع في درجات الحرارة، خاصة أنها أعلى من المعدلات الطبيعية في مثل هذا التوقيت من العام.

 

وأشارت إلى أن درجة الحرارة اليوم في الظل تتراوح بين الـ39 والـ40، معقبة: "الجو شديد الحرارة لذلك على الجميع متابعة النشرات الجوية من قبل هيئة الأرصاد"، وهناك ارتفاع في نسبة الرطوبة التي ستتجاوز 90% في الأماكن الساحلية المطلة على البحر المتوسط، و80% في القاهرة الكبرى.

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