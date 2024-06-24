الإثنين 24 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الهيئة العامة لميناء الاسكندرية تتداول 173 الف طن بضائع خلال 24 ساعة

ميناء الاسكندريه
ميناء الاسكندريه

إنتظمت حركة تداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الاسكندريه خلال 24 ساعة حيث تم تداول 173 ألف طن تقريبا خلال تلك المدة من مختلف  أنواع البضائع والسلع الاستراتيجيه من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة وترانزيت

كما تم تداول 2100 حاوية مكافئة خلال 24 ساعة حيث بلغت أعداد الحاويات الوارد 1130 حاوية مكافئة بينما بلغت أعداد الحاويات الصادر 970 حاوية بما يشكل نسبة46.2% تقريبا  بالمقارنة بالحاويات الصادر في تقارب ملحوظ بين الحاويات الصادرة والواردة بالإضافة إلى  تداول 415 حاوية ترانزيت

ضرورة الالتزام  بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن

وقد وجه اللواء بحري نهاد شاهين علي رئيس مجلس الإدارة بضرورة الالتزام  بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل، وإتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صوره.

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كما تم بميناء دمياط إنشاء محطة متعددة الأغراض بأطوال أرصفة 681 متر بتكلفة 1365 مليون جنيه وتم تطوير الحاجز الشرقي للميناء بإضافة طول 1420 متر وجاري إنشاء الحاجز الغربي بطول 5400 متر بتكلفة إجمالية 2،5 مليار جنيه جاري إنشاء محطة تحيا مصر بأطوال أرصفة 2 كم وطاقة استيعابية 3،5 مليون حاوية مكافئة بتكلفة 4.495 مليار جنيه وجاري انشاء محطة الحبوب والغلال باطوال ارصفة 850 متر وساحة 270 الف م2 بتكلفة 2 مليار جنيه.

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وكذا يتم التطوير والتجديث لعدد من الموانى منها موانئ البحر الأحمر، ميناء السخنة، ميناء جرجوب البحري، ميناء العريش البحري و جاري تطوير ميناء السخنة بإنشاء 18 كم أرصفة جديدة وإضافة 6،3 كم2 مناطق لوجيستية وساحات تداول بمسطح 8،6 مليون متر مربع و3270 متر حواجز أمواج والاراضي المكتسبة خلف الحواجز بمسطح 4 مليون متر مربع و17 كم شبكة سكك حديدية و17 كم طرق خرسانية.

حركة تداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الأسكندرية خلال 24 ساعة تداول 173 ألف السلع الاستراتيجية أعداد الحاويات

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