مواعيد مباريات اليوم في يورو وكوبا أمريكا والدوري المصري 2024 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم في يورو 2024 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع المسابقات القارية، خلال فترة التوقف الدولي الحالية بعد انتهاء موسم 2023-2024.

أبرز مواعيد مباريات اليوم الاثنين

ومن أبرز مواعيد مباريات اليوم الإثنين، مباراة منتخب كرواتيا ضد إيطاليا، بجانب مباراة منتخب إسبانيا ضد ألبانيا، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة يورو 2024، بالإضافة إلى مباراة البرازيل ضد كوستاريكا في الجولة الأولي من بطولة كوبا أمريكا 2024.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

• مواعيد مباريات اليوم في كأس أمم أوروبا "يورو 2024" والقنوات الناقلة

- مباراة كرواتيا ضد إيطاليا: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1 Max.

- مباراة إسبانيا ضد ألبانيا: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 2 Max.

• مواعيد مباريات اليوم في كوبا أمريكا 2024

- مباراة كولومبيا ضد باراجواي: في تمام الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.

- مباراة البرازيل ضد كوستاريكا: في تمام الساعة الرابعة فجرًا.

• مواعيد مباريات اليوم في دوري نايل "الدوري المصري" والقنوات الناقلة

- مباراة البنك الأهلي ضد بلدية المحلة: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع على قناة ON Time Sports.

- مباراة فاركو ضد الاتحاد السكندري: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة ON Time Sports.

- مباراة الداخلية ضد زد: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة ON Time Sports.

موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك القادمة في دوري نايل

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بمنافسه زغريمه الأزلي الزمالك، على إستاد "القاهرة الدولي"، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة دوري نايل "الدوري المصري".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في دوري نايل، يوم الثلاثاء المقبل، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

بيان الزمالك وشروطه لاستئناف الدوري

ولكن من المُهدد إقامة المباراة؛ بسبب تمسك مجلس إدارة نادي الزمالك بعدم خوض أي مباراة في الدور الثاني بما فيها مباراة القمة 128 في الدورى الممتاز أمام الأهلي. لمطالعة التفاصيل من هنا.

وأصدر مجلس الزمالك بيانًا رسميًا، يوم 17 يونيو، حدد فيه 4 شروط لخوض مباريات الدور الثاني من مسابقة الدوري الممتاز؛ بشأن هذا الأمر، مُهددًا بالانسحاب أمام الأهلي، وفي هذه الحالة ستنتظره عقوبات قاسية من قِبل لجنة المسابقات.