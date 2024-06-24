ميناء الإسكندرية يستقبل 173 ألف طن سلع استراتيجية

انتظمت حركة تداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية، خلال 24 ساعة حيث تم تداول 173 ألف طن تقريبا خلال تلك المدة من مختلف أنواع البضائع والسلع الاستراتيجية من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة وترانزيت.

كما تم تداول 2100 حاوية مكافئة خلال 24 ساعة حيث بلغت أعداد الحاويات الوارد 1130 حاوية مكافئة بينما بلغت أعداد الحاويات الصادر 970 حاوية بما يشكل نسبة 46.2% تقريبا بالمقارنة بالحاويات الصادر في تقارب ملحوظ بين الحاويات الصادرة والواردة بالإضافة إلى تداول 415 حاوية ترانزيت.

وكان اللواء بحري نهاد شاهين علي، رئيس مجلس الإدارة، قد وجه بضرورة الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل، واتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صوره.