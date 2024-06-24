الإثنين 24 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ميناء الإسكندرية يستقبل 173 ألف طن سلع استراتيجية

ميناء الإسكندرية
ميناء الإسكندرية

انتظمت حركة تداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية، خلال 24 ساعة حيث تم تداول 173 ألف طن تقريبا خلال تلك المدة من مختلف أنواع البضائع والسلع الاستراتيجية من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة وترانزيت.

 

كما تم تداول 2100 حاوية مكافئة خلال 24 ساعة حيث بلغت أعداد الحاويات الوارد 1130 حاوية مكافئة بينما بلغت أعداد الحاويات الصادر 970 حاوية بما يشكل نسبة 46.2% تقريبا بالمقارنة بالحاويات الصادر في تقارب ملحوظ بين الحاويات الصادرة والواردة بالإضافة إلى تداول 415 حاوية ترانزيت.

 

وكان اللواء بحري نهاد شاهين علي، رئيس مجلس الإدارة، قد وجه بضرورة الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل، واتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صوره.

 

 

ميناء الإسكندرية سلع استراتيجية صب سائل وصب جاف وبضائع عامة والسلع الاستراتيجية

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