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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

7.4 مليون جنيه.. إيرادات فيلم "ولاد رزق 3" أمس الأحد

ولاد رزق
ولاد رزق

يواصل فيلم ولاد رزق 3- القاضية تحقيق نجاح كبير بدور العرض السينمائية في مصر ودول الخليج، حيث تمكن من تحقيق إيرادات قياسية ليلة أمس الأحد بلغت 7،485،600 جنيه، ليتصدر بذلك المشهد السينمائي في مصر محتلًا المركز الأول في قائمة الإيراد اليومي لشباك التذاكر المصري. 

قصة فيلم ولاد رزق 3- القاضية

تبدأ قصة الفيلم بعد مرور سنوات من انفصال الإخوة، لكن في يوم من الأيام، يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على "ولاد رزق"، ما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى؛ حتى ينجوا بأنفسهم، في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق.

أبطال فيلم ولاد رزق 3- القاضية 

فيلم "ولاد رزق 3- القاضية"، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، وعدد من ضيوف الشرف، على رأسهم النجم كريم عبدالعزيز، والفيلم من تأليف صلاح الجهينى وإخراج طارق العريان.

نجاح كبير للجزءين الأول والثاني

وحقق الجزءان الأول والثانى من فيلم ولاد رزق نجاحًا كبيرًا على المستوى الجماهيري وشباك التذاكر، حيث حقق الجزء الأول عام 2015 إيرادات بلغت 24 مليون جنيه، فيما حصد الجزء الثاني عام 2019 إيرادات وصلت إلى 101 مليون جنيه ليكون في المرتبة الرابعة ضمن قائمة أكثر الأفلام تحقيقًا للإيرادات في السينما المصرية بعد "بيت الروبي" 130 مليون جنيه، و"كيرة والجن" 120 مليونًا، و"الفيل الأزرق 2" 104 ملايين جنيه. 

الجزء الرابع من فيلم ولاد رزق 

وكان المخرج طارق العريان قد كشف عن التجهيز للجزء الرابع من فيلم ولاد رزق، وقال خلال العرض الخاص للعمل، إنه تحدث مع المؤلف صلاح الجهينى بخصوص الخطوط العريضة للجزء الرابع من الآن، لافتًا إلى أن: "ولاد رزق" هى سلسلة مميزة وسنقدم مفاجآت أخرى.

 

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