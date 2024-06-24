الإثنين 24 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزيرة البيئة تشارك فى إطلاق حوار وطنى لمبادرة "100 مليون شجرة"

وزيرة البيئة
وزيرة البيئة

تشارك الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اليوم، فى إطلاق حوار وطني تحت شعار “مبادرة الـ 100 مليون شجرة مسئولية مشتركة فلنعمل جميعًا من ـجل الاستمرار في تحسين واستدامة بيئتنا”، الذى تنظمه وزارة البيئة بالتعاون مع جمعية المكتب العربي للشباب والبيئة ومؤسسة المنتدى المصري للتنمية المستدامة، بأحد فنادق القاهرة الجديدة، بهدف وضع توصيات واضحة لتقنين التعامل مع الأشجار وتجريم القطع في حال عدم وجود أسباب قانونية لهذا، وكيفية العمل على إيجاد إطار قانوني يضمن الحوكمة الرشيدة لتنظيم هذا العمل.

 إطلاق حوار وطنى لمبادرة "100 مليون شجرة

وأكدت وزارة البيئة  فى دعوتها منذ أيام أنه في ظل المبادرات الخضراء التي تم إطلاقها منذ سنوات والتي لا يمكن إغفالها. وتم دمجها في السياسات والخطط التنموية الوطنية، وما واكب ذلك من مجهود كبير بذلته أجهزة الدولة المعنية ومعها منظمات المجتمع المدني وذلك بشكل تشاركي مستمر ومشهود مع الوزارات والجهات المعنية خاصةً وزارة البيئة.

وأضافت وزارة البيئة، أنه سياق ما لمسناه في الأيام القليلة الماضية من حراك مجتمعي محسوس حول أهمية الحفاظ على كل ما هو أخضر وخاصة الأشجار، وبالقطع نتألم بشدة عندما نشاهد أي اعتداء على الأشجار ونزداد ألما عندما يكون القطع لأسباب غير منطقية، ومن واقع مسؤوليتنا، فكان لزامًا علينا أن ندعو إلى حوار وطني على وجه السرعة حول كيفية تعزيز وتسريع تنفيذ مبادرة الـ 100 مليون شجرة والتى أطلقها رئيس الجمهورية وكذلك بحضور السادة ممثلي مجلسي النواب والشيوخ والخبراء والمتخصصين في مجال البيئة ومعهم الجمعيات الأهلية وكذلك المراكز البحثية والعلمية المتخصصة والجامعات ومعهم ممثلي الإعلام وقطاعات الشباب والمرأة.

وتابعت، لذلك تحرص وزيرة البيئة على عقد هذا الحوار وتقديم الرعاية له، للأستماع ومناقشة كل الأراء التي تعزز من زيادة المساحات الخضراء على أرض بلدنا الحبيبة مصر.

الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة حوار وطني تحسين واستدامة بيئتنا جمعية المكتب العربي ظل المبادرات الخضراء الأيام القليلة الماضية

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